Ціна життя: що їли під час Голодомору та свідчення очевидців

До Дня пам'яті жертв Голодомору студенти Українська академія лідерства відтворили страви, якими харчувалися українці у голодні роки: затеруха з перетертої кори дерев, паляниці з лободи, хлібці зі соломи тощо.
Нагадаємо, що сьогодні о 16.00 загальнонаціональна хвилина мовчання.
ТРАВ'ЯНИКИ - випечений хлібець з натертої трави, замішаний на гарячій воді з додаван-ням насіння льону
ХЛІБЦІ - запечена кришена солома разом із просяною й гречаною половою, макухою з конопляного сім’я, товченого в ступі
СУП "БУР'ЯН" - зварений качан кукурудзи та трава
ПАЛЯНИЧКИ - випечені подрібнені картоплинні відходи з залишками зернят, замішані на гарячій воді
ХЛІБ - тісто з перетертої кори зі жменькою висівок та листям лободи
ЗАТЕРУХА - запечене тісто з борошна, кори берези та води
БУРЯК - запечений буряк та молоде листя буряка
Музей Голодомору долучився до ініціативи й зібрав розповіді очевидців в рамках проєкту "Голодомор: мозаїка історії" за підтримки УКФ.
Голодомор — це геноцид української нації, вчинений в 1932–1933 роках. Він скоєний керівництвом Радянського Союзу, щоб упокорити українців, остаточно ліквідувати український спротив режиму та спроби побудови самостійної, незалежної від Москви Української Держави.
Тоді з України вивезли весь урожай і худобу, не залишивши людям нічого. Ні крихти хліба. За даними Інституту національної пам’яті від штучного голоду померло від 4,5 до 7 мільйонів осіб. Тобто, у пік смертності у червні 1933 року в Україні помирали щодоби – 34 170 осіб, тобто щогодини – 1 420 осіб, щохвилини – 24 особи. Кожні 5 секунд — 2 людини. Щоб вижити, українці їли усе: жолуді, шишки, листя, кору і траву.