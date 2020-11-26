Ціна життя: що їли під час Голодомору та свідчення очевидців

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Запаліть сьогодні о 16.00 свічу пам'яті на підвіконні своєї оселі

До Дня пам'яті жертв Голодомору студенти Українська академія лідерства відтворили страви, якими харчувалися українці у голодні роки: затеруха з перетертої кори дерев, паляниці з лободи, хлібці зі соломи тощо.





Нагадаємо, що сьогодні о 16.00 загальнонаціональна хвилина мовчання.





ТРАВ'ЯНИКИ - випечений хлібець з натертої трави, замішаний на гарячій воді з додаван-ням насіння льону









ХЛІБЦІ - запечена кришена солома разом із просяною й гречаною половою, макухою з конопляного сім’я, товченого в ступі









СУП "БУР'ЯН" - зварений качан кукурудзи та трава









ПАЛЯНИЧКИ - випечені подрібнені картоплинні відходи з залишками зернят, замішані на гарячій воді









ХЛІБ - тісто з перетертої кори зі жменькою висівок та листям лободи









ЗАТЕРУХА - запечене тісто з борошна, кори берези та води









БУРЯК - запечений буряк та молоде листя буряка







Музей Голодомору долучився до ініціативи й зібрав розповіді очевидців в рамках проєкту "Голодомор: мозаїка історії" за підтримки УКФ.









Голодомор — це геноцид української нації, вчинений в 1932–1933 роках. Він скоєний керівництвом Радянського Союзу, щоб упокорити українців, остаточно ліквідувати український спротив режиму та спроби побудови самостійної, незалежної від Москви Української Держави.

Тоді з України вивезли весь урожай і худобу, не залишивши людям нічого. Ні крихти хліба. За даними Інституту національної пам’яті від штучного голоду померло від 4,5 до 7 мільйонів осіб. Тобто, у пік смертності у червні 1933 року в Україні помирали щодоби – 34 170 осіб, тобто щогодини – 1 420 осіб, щохвилини – 24 особи. Кожні 5 секунд — 2 людини. Щоб вижити, українці їли усе: жолуді, шишки, листя, кору і траву.



