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Надзвичайні новини

Поліціянти, які прибули на виклик про сімейну сварку, знайшли у будинку кременчужан гранати та автомат

Сьогодні, 11:51 Переглядів: 308 Коментарів: 1

 

Джерело походження та мету зберігання боєприпасів з’ясовує слідство

25 листопада близько 5.00 правоохоронці, які прибули на виклик про сімейний конфлікт, знайшли у будинку кременчужан гранати та автомат. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління поліції.

Повідомлення про сімейний конфлікт та ймовірну наявність в помешканні зброї надійшло до поліції від місцевих мешканців. Група швидкого реагування, слідчі та експерти-криміналісти, прибувши на місце події, знайшли зброю, яку 36-річний кременчужанин зберігав удома. Її вилучили. Нині правоохоронці встановлюють походження та мети зберігання небезпечних предметів.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: зброя сімейне насилля
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Коментарі: 1

698
Andron777:
Сьогодні, 12:07

Нажаль ми будемо ще довго таке переживати, навіть після закінчення війни...


1 0

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