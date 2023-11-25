Поліціянти, які прибули на виклик про сімейну сварку, знайшли у будинку кременчужан гранати та автомат

Сьогодні, 11:51 Переглядів: 308 Коментарів: 1

25 листопада близько 5.00 правоохоронці, які прибули на виклик про сімейний конфлікт, знайшли у будинку кременчужан гранати та автомат. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління поліції.

Повідомлення про сімейний конфлікт та ймовірну наявність в помешканні зброї надійшло до поліції від місцевих мешканців. Група швидкого реагування, слідчі та експерти-криміналісти, прибувши на місце події, знайшли зброю, яку 36-річний кременчужанин зберігав удома. Її вилучили. Нині правоохоронці встановлюють походження та мети зберігання небезпечних предметів.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.