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На Полтавщині затримали чоловіка, який неодноразово ґвалтував 13-річну дівчину — поліція

Сьогодні, 12:52 Переглядів: 217

 

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

24 листопада поліція Горішніх Плавнів затримала чоловіка, якого підозрюють у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління поліції.

До правоохоронців звернулась мешканка одного з сіл Козельщинської громади, яка повідомила про злочин. Слідчі встановили особу правопорушника.

— Ним виявився 30-річний місцевий, який неодноразово ґвалтував 13-річну дівчину. Зараз з фігурантом працюють слідчі. Йому вже повідомили про підозру та обирають запобіжний захід, — повідомив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.4 ст.152 (Вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: УП
Теги: зґвалтування
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