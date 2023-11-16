У Кременчуці патрульні затримали 19-річного закладника

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У нього було 58 згортків з наркотиками

Сьогодні, 16 листопада, у Кременчуці патрульні знайшли у перехожого 59 згортків з наркотиками. Про це повідомляє патрульна поліція міста.

Під час патрулювання на вулиці Українській інспектори роти ТОР помітили підозрілих чоловіків. Побачивши поліціянтів, вони намагались зникнути з їхнього поля зору.

Патрульні провели громадянам поверхневу перевірку згідно зі статтею 34 ЗУ «Про Національну поліцію» та виявили у 19-річного містянина 58 згортків із кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичною та пакет із подрібненою рослинною речовиною, ззовні схожою на наркотичну.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть правову кваліфікацію діям кременчужанина.