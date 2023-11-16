У Кременчуці патрульні затримали 19-річного закладника

Сьогодні, 16 листопада, у Кременчуці патрульні знайшли у перехожого 59 згортків з наркотиками. Про це повідомляє патрульна поліція міста.
Під час патрулювання на вулиці Українській інспектори роти ТОР помітили підозрілих чоловіків. Побачивши поліціянтів, вони намагались зникнути з їхнього поля зору.
Патрульні провели громадянам поверхневу перевірку згідно зі статтею 34 ЗУ «Про Національну поліцію» та виявили у 19-річного містянина 58 згортків із кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичною та пакет із подрібненою рослинною речовиною, ззовні схожою на наркотичну.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть правову кваліфікацію діям кременчужанина.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.