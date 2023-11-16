У Горішніх Плавнях визначили найкращих в інтелектуальній грі «Дебати»

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У дебатах взяли участь 6 команд, кожна у складі трьох учнів старших класів

14 листопада в Центрі дитячої та юнацької творчості в Горішніх Плавнях відбувся І тур обласних змагань інтелектуальної гри «Дебати». Про це повідомила пресслужба Горішньоплавнівської міської ради.

У дебатах взяли участь 6 команд загальноосвітніх шкіл, кожна у складі трьох учнів 9-11 класів. У відбіркових раундах учасники змагань дебатували на тему «Соціальні мережі негативно впливають на молодь», у фіналі — «Більшість українських мігрантів після закінчення російсько-української війни повернуться на Батьківщину». У ході гри одна команда аргументовано стверджувала певну тезу, а інша — опонувала їй.

Інтелектуальна гра пройшла у форматі шкільних дебатів, з чітким регламентом ведення діалогів.

За результатами гри, журі визначило переможців:

І місце — команда «Кредо» (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, керівник — Лариса Процюк);

ІІ місце — команда «Діалог» (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, керівник — Марина Будко);

ІІІ місце — команди:

«Реформатори» (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, керівник — Наталія Рихлик);

«Без обмежень» (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 ім.В.О.Нижниченка, керівник — Ігор Шенкевич);

«ІQ» (СЗОШ І-ІІІ ступенів № 4, керівник — Максим Кобеляцький);

«Максимум» (СЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 ім.Л.І.Бугаєвської, керівники — Віра Великодна, Світлана Скрипник).

Гру відвідав міський голова Дмитро Биков та його заступник Надія Угнічева. Дмитро Биков вручив нагороди командам, керівникам, кращим спікерам гри.

24-25 листопада команда «Кредо» з м. Горішні Плавні візьме участь в II турі обласних змагань інтелектуальної гри «Дебати-2023».



