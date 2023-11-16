У Горішніх Плавнях визначили найкращих в інтелектуальній грі «Дебати»

14 листопада в Центрі дитячої та юнацької творчості в Горішніх Плавнях відбувся І тур обласних змагань інтелектуальної гри «Дебати». Про це повідомила пресслужба Горішньоплавнівської міської ради.
У дебатах взяли участь 6 команд загальноосвітніх шкіл, кожна у складі трьох учнів 9-11 класів. У відбіркових раундах учасники змагань дебатували на тему «Соціальні мережі негативно впливають на молодь», у фіналі — «Більшість українських мігрантів після закінчення російсько-української війни повернуться на Батьківщину». У ході гри одна команда аргументовано стверджувала певну тезу, а інша — опонувала їй.
Інтелектуальна гра пройшла у форматі шкільних дебатів, з чітким регламентом ведення діалогів.
За результатами гри, журі визначило переможців:
Гру відвідав міський голова Дмитро Биков та його заступник Надія Угнічева. Дмитро Биков вручив нагороди командам, керівникам, кращим спікерам гри.
24-25 листопада команда «Кредо» з м. Горішні Плавні візьме участь в II турі обласних змагань інтелектуальної гри «Дебати-2023».
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