На Полтавщині бензин та дизель дешевшають, а газ дорожчає: ціни на пальне 16 листопада

У четвер, 16 листопада, середні ціни на бензин та дизельне пальне на заправках Полтавщини знизилися. Пальне подешевшало на АЗС трьох мереж: на Авіас усі види бензину та дизеля подешевшали на 1 грн, на Marshal — на 50 копійок за літр. А на БРСМ-Нафта подешевшав лише дизель — на 30 копійок за літр.
А вартість зрідженого газу продовжила зростати. Щоправда, лише на АЗС чотирьох мереж. В UGO, WOG, Укртатнафта та ОККО сьогодні підняли ціни на газ від 50 копійок до 1 грн за літр. Отже, подорожчання автомобільного газу в Україні не припиняється ні на день.
Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, проте зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.
Додамо, що на вартість палива впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
57,87
|-0,20
|-0,344%
|
Бензин А-95
|
55,24
|-0,17
|-0,301%
|
Бензин А-92
|
53,29
|
-0,25
|
-0,467%
|
Дизельне пальне
|
55,41
|-0,20
|-0,360%
|
Газ автомобільний
|
33,73
|+0,35
|+1,042%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
57,99
|
55,99
|
54,99
|
55,99
|
31,39
|
Marshal
|
|
53,90
|
51,40
|
53,90
|
34,00
|
U.GO
|
|
53,45
|
51,45
|
53,45
|
34,88
|
WOG
|
59,99
|
57,99
|
|
57,99
|
35,48
|
Авіас
|
55,50
|
55,00
|
54,00
|
55,00
|
34,99
|
Автотранс
|
55,98
|
54,98
|
55,98
|
31,98
|
БРСМ-Нафта
|
52,99
|
|
53,49
|
31,99
|
ОККО
|
59,99
|
57,99
|
|
57,99
|
34,99
|
Укрнафта
|
55,90
|
53,90
|
52,90
|
54,90
|
33,90
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