На Полтавщині бензин та дизель дешевшають, а газ дорожчає: ціни на пальне 16 листопада

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У четвер, 16 листопада, середні ціни на бензин та дизельне пальне на заправках Полтавщини знизилися. Пальне подешевшало на АЗС трьох мереж: на Авіас усі види бензину та дизеля подешевшали на 1 грн, на Marshal — на 50 копійок за літр. А на БРСМ-Нафта подешевшав лише дизель — на 30 копійок за літр.

А вартість зрідженого газу продовжила зростати. Щоправда, лише на АЗС чотирьох мереж. В UGO, WOG, Укртатнафта та ОККО сьогодні підняли ціни на газ від 50 копійок до 1 грн за літр. Отже, подорожчання автомобільного газу в Україні не припиняється ні на день.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, проте зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.

Додамо, що на вартість палива впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 16.11.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 57,87 -0,20 -0,344% Бензин А-95 55,24 -0,17 -0,301% Бензин А-92 53,29 -0,25 -0,467% Дизельне пальне 55,41 -0,20 -0,360% Газ автомобільний 33,73 +0,35 +1,042%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 16.11.2023 р.