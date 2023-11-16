Шахрай представився слідчим та ошукав мешканця Кременчука — поліція

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Поліція Полтавщини викрила у Кременчуці 26-річного шахрая, який ошукав місцевого жителя.

Працівники відділення № 1 Кременчуцького райуправління поліції вручили йому підозру. Триває досудове розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

Слідчі встановили, що 24 жовтня фігурант, представившись поліцейським, завітав до помешкання місцевого 64-річного чоловіка та заволодів його грошима.

— Імітуючи проведення слідчої дії, зловмисник заволодів коштами потерпілого в сумі 6 тисяч гривень та 300 доларів США. Під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські з’ясували, що до злочину причетний місцевий мешканець 1998 року народження. Йому повідомили про підозру та обрають запобіжний захід, — зазначив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За цим фактом правоохоронці розслідуєть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом, підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі.