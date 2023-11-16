Шахрай представився слідчим та ошукав мешканця Кременчука — поліція

Поліція Полтавщини викрила у Кременчуці 26-річного шахрая, який ошукав місцевого жителя.
Працівники відділення № 1 Кременчуцького райуправління поліції вручили йому підозру. Триває досудове розслідування.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.
Слідчі встановили, що 24 жовтня фігурант, представившись поліцейським, завітав до помешкання місцевого 64-річного чоловіка та заволодів його грошима.
За цим фактом правоохоронці розслідуєть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
У разі визнання вини судом, підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі.
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