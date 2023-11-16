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Кременчук, Допомога військовим, Війна

Оголошуємо збір на шини «залізному коню» розвідників танкової бригади

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 217

 

На лисій гумі по калюжах на фронті довго не поїздиш — можна стати мішенню для дрона

Розвідники танкової бригади, яка зараз тримає оборону на фронті, потребують допомоги.

Керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликає кременчужан допомогти зібрати кошти на мотошини, необхідні їхньому «залізному коню».

— «Танкісти просять вогню!» (гуми)

Доброго дня, друзі. Я знову до вас за допомогою: розвідка танкової бригади їздить «на роботу» на лисій автогумі. А по полях та по багнюці не дуже «погасаєш». Встрянув у калюжу — і ти вже мішень для дрона. Я знайшов не дуже дорогу гуму — 4 скати за 13600 грн. Допоможіть, будь ласка, «тракам»! Строк — до 28 листопада.

Волонтерська карта — 4627 0551 1034 2143 (Кулясов С. В.)

P. S. Наш мотобайк вже готовий для відправки! Наступний звіт буде з передка, від бійців. Все буде Україна! — написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

 

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: допомога військовим мотоцикл шини танкісти Кулясов
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