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Землю накрила потужна магнітна буря

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 370

  

Вона може негативно впливати на метеозалежних людей

Сьогодні, 16 листопада, Землю накрила потужна магнітна буря. Згідно з даними сайту Meteoagent, К-індекс перевищив відмітку 7 за шкалою від 0 до 9.

 

У п’ятницю геомагнітне поле буде спокійним, але вже 18 листопада Землю знову накриє сильна магнітна буря — К-індекс перевищить 6.

*К-індекс — показник геомагнітної активності та класифікатор геомагнітної бурі, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9.

Магнітні бурі в листопаді: коли кременчужанам чекати погіршення самопочуття

Нагадаємо, 5 листопада через геомагнітну бурю у Кременчуці можна було побачити червоне небо. Тоді K-індекс досягнув 8.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: molbuk.ua
Теги: магнітні бурі
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