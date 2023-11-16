На Полтавщині чоловік травмувався на підприємстві та потрапив в реанімацію

16 листопада на Полтавщині чоловік отримав травми на підприємстві. Про це сповістив Лубенський райвідділ поліції.
До відділення поліції Оржиччини близько 11.30 надійшло повідомлення від медиків про те, що на підприємстві в селі Лазірки Новооржицької громади 57-річний чоловік впав з висоти.
Травмованого працівника ушпиталили до реанімації Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Поліція розпочала розслідування.
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