Сьогодні Кременчук попрощався з 51-річним молодшим командиром Юрієм Беркелею

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Сьогодні, 16 листопада, у Кременчуці попрощалися з 51-річним молодшим сержантом Юрієм Володимировичем Беркелею.

Народився Юрій 17 лютого 1972 року у Кременчуці, після закінчення школи вступив у ВПУ № 7, потім служив у десантно-штурмових військах, де був розвідником, але згодом звільнився й надалі працював на Кременчуцькому заводі дорожніх машин.

26 лютого 2023 року Кременчуцьким РТЦК та СП Юрій Беркеля знову був призваний на війну молодшим командиром.

— Він володів будь-якою стрілецькою зброєю, міг керувати автоматичною зброєю. Це була досвідчена людина, яка свій досвід передавала іншим. Це був патріот. Великий патріот. У нього на грудях залишились патріотичні татуювання, — говорить військовослужбовець з позивним «Художник».

6 листопада відділення Юрія потрапило під артилерійський та мінометний обстріл, внаслідок якого Юрій Беркеля загинув поблизу Авдіївки Донецької області.

— Він поклав своє життя для того, щоб живі були ми. Для того, щоб не було цієї війни. Щоб жили його доньки, рідні, усі ми. Вічна пам’ять нашому герою! — говорить військовослужбовець з позивним «Художник».

Чимало людей прийшли сьогодні провести Юрія Беркелю в останню путь. Серед них колишні одногрупники, колишні колеги, друзі, близькі та рідні.

— Юра був дуже доброю, чуйною людиною, який міг допомогти, не бути байдужим чиїйсь біді. Він чудово грав у баскетбол. Через свій високий зріст стояв на фізкультурі у групі завжди першим. Завжди захищав училище на різних змаганнях. Іноді ми бачилися на зустрічі випускників, інколи зустрічалися в місті, завжди при нагоді спілкувалися. Я не знав, що він був на війні. Але ми всі йому дякуємо за його подвиг, — говорить колишній одногрупник Валерій.

— Завжди відгукувався, усі питання й обов’язки виконував сумлінно. Як майстер на заводі, я був дуже задоволений його роботою і маю тільки найкращі спогади про нього. Інколи зустрічалися з Юрієм і поза роботою, він дуже любив риболовлю, збирати гриби, тож часто їздили в ліс. Багато спогадів маю з Юрою, й усі вони яскраві. Назавжди залишиться у пам’яті, — говорить колишній колега Сергій Чеботарьов.

Панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.

У Юрія Беркелі залишилися мати, дружина та дві доньки.