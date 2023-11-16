Кременчуцькі священники долучилися до проведення Божественної літургії у Полтаві

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На заході також відзначили волонтерів, меценатів єпархії, а також військових

15 листопада у Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави відбулася Божественна літургія, яку провів митрополит Київський і всієї України, глава ПЦУ Епіфаній. Разом з ним службу правив настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей отець Володимир Макогон, повідомили ТЪ у Полтавській єпархії ПЦУ.

«Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що у літургії також брав участь архімандрит Феодосій, настоятель ставропігійної парафії преподобного Серафима Саровського.

Урочистості відбувалися з нагоди Дня пам’яті видатного духівника преподобного Паїсія Величковського. Кременчуцьких священнослужителів, як і інших духовних отців, запросили для спільного богослужіння разом з Епіфанієм. На заході були присутні представники духовенства, військові, місцева влада та віряни.

По завершенню літургії митрополит вручив відзнаки волонтерам, меценатам та благодійникам єпархії. Отримали нагороди й захисники — медалями «Хрест свободи» (посмертно) нагороджені воїни, які боролися за єдність і свободу нашої країни.

Крім цього, учора на богослужінні полтавці вперше змогли побачити скульптурне зображення преподобного Паїсія Величковського, автором якого є львівський скульптор Володимир Цісарик, розповіли в єпархії. Поки що воно буде знаходитися у стінах Свято-Успенського собору.