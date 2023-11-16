Вірусний гепатит A: як і де перевіритися у Кременчуці

Нещодавно інтернеті ширилася інформація про спалах вірусного гепатиту A у п’яти областях України.
Попри те, що тоді Міністерство охорони здоров’я України назвало це фейком і частиною російської інформаці́йно-психологічної спецоперації, «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив дізнатися, чи готове наше місто до справжнього спалаху цієї хвороби, та де можна здати аналізи й зробити щеплення, аби вберегтися від ускладнень.
За словами директора департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Максима Середи, за 9 місяців поточного року на території Кременчуцької громади випадків захворювання на вірусний гепатит A не виявили, а протягом останніх чотирьох років захворілих було 9:
За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, вірусний гепатит A — це захворювання брудних рук — вірусне захворювання, яке вражає печінку і може мати як легкий, так і важкий перебіг. Передається через брудні руки, а також вживання забруднених харчів або води.
— Гепатит A — захворювання печінки, спричинене вірусом. На відміну від гепатитів B і С, гепатит A не провокує розвиток хронічної хвороби печінки — більшість людей, уражених гепатитом A, повністю одужують й у них формується довічний імунітет до хвороби. Втім, сама хвороба неприємна й виснажлива, а одужання може тривати кілька місяців. Важче хворіють та можуть померти літні люди. Ризик захворіти на гепатит A зростає під час війни через значні скупчення людей, неможливість дотримуватися гігієни та обмеження доступу до чистої питної води, — зазначають у МОЗ.
Симптоми вірусного гепатиту A значно частіше проявляються у дорослих, аніж у дітей. У дітей до 6 років дуже часто відсутні будь-які симптоми, а жовтуха розвивається лише у 10%.
Захворіти на вірусний гепатит A може кожен, хоча найчастіше хвороба з’являється у дітей раннього віку.
Вберегтися від вірусного гепатиту A допоможе дотримання санітарно-гігієнічних норм:
В Україні щеплення від вірусного гепатиту A не належать до обов’язкових, але їх можна зробити власним коштом.
Зареєстровані дві інактивовані (неживі) вакцини від гепатиту A, які дозволені до використання для дітей віком від 1 року. Одна з цих вакцин комбінована — захищає від гепатитів A і В. Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців.
Про те, які вакцини доступні в Кременчуці та у скільки обійдеться вакцинація — читайте згодом на нашому сайті.
У Міністерстві охорони здоров’я України постійно говорять про небезпеку самолікування.
У Кременчуці обстеження на вірусний гепатит A можна пройти у закладах комунальної та приватної форми власності. Середня вартість аналізу на антитіла IgM до вірусу гепатиту A в мережевих лабораторіях — 300 грн.
За словами Максима Середи, у КМП «Лікарня Придніпровська» обстеження проводиться імунохроматографічним тестом виключно за наявності клінічних показань та направленням лікаря-інфекціоніста.
Окрім комунальної лікарні, здати аналізи на вірусний гепатит A ви можете в лабораторії CentroLab за адресами:
Тут також можна зробити такі дослідження:
Довідки: 0 800 302 200
Ліцензія МОЗ України № 1067 від 12.10.2016 р.
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