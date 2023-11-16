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Топ новина, Кременчук, Здоров'я

Вірусний гепатит A: як і де перевіритися у Кременчуці

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 10 Партнерський проєкт

 

Симптоми, фактори ризику та як захиститися від цієї хвороби

Нещодавно інтернеті ширилася інформація про спалах вірусного гепатиту A у п’яти областях України.

Попри те, що тоді Міністерство охорони здоров’я України назвало це фейком і частиною російської інформаці́йно-психологічної спецоперації, «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив дізнатися, чи готове наше місто до справжнього спалаху цієї хвороби, та де можна здати аналізи й зробити щеплення, аби вберегтися від ускладнень.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Максима Середи, за 9 місяців поточного року на території Кременчуцької громади випадків захворювання на вірусний гепатит A не виявили, а протягом останніх чотирьох років захворілих було 9:

  • 2022 — 1 особа;
  • 2021 — 0 осіб;
  • 2020 — 3 осіб;
  • 2019 — 5 осіб.
— Кременчуцькі заклади охорони здоров’я забезпечують постійну готовність до спалахів будь-яких інфекційних захворювань, у тому числі й вірусного гепатиту A, — заявляє Середа.

Що таке вірусний гепатит A 

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, вірусний гепатит A — це захворювання брудних рук — вірусне захворювання, яке вражає печінку і може мати як легкий, так і важкий перебіг. Передається через брудні руки, а також вживання забруднених харчів або води.

— Гепатит A — захворювання печінки, спричинене вірусом. На відміну від гепатитів B і С, гепатит A не провокує розвиток хронічної хвороби печінки — більшість людей, уражених гепатитом A, повністю одужують й у них формується довічний імунітет до хвороби. Втім, сама хвороба неприємна й виснажлива, а одужання може тривати кілька місяців. Важче хворіють та можуть померти літні люди. Ризик захворіти на гепатит A зростає під час війни через значні скупчення людей, неможливість дотримуватися гігієни та обмеження доступу до чистої питної води, — зазначають у МОЗ.

 

Симптоми:

  • підвищена температура;
  • слабкість;
  • відсутність апетиту;
  • діарея;
  • блювання;
  • неприємні відчуття в животі;
  • темний колір сечі;
  • пожовтіння шкіри та білків очей.

Симптоми вірусного гепатиту A значно частіше проявляються у дорослих, аніж у дітей. У дітей до 6 років дуже часто відсутні будь-які симптоми, а жовтуха розвивається лише у 10%.

Основні фактори ризику:

  • погані санітарні умови;
  • відсутність очищеної води;
  • проживання з інфікованою людиною;
  • тривалі побутові контакти з інфікованою людиною.

Захворіти на вірусний гепатит A може кожен, хоча найчастіше хвороба з’являється у дітей раннього віку.

Як захиститись

Вберегтися від вірусного гепатиту A допоможе дотримання санітарно-гігієнічних норм:

  • обов’язково мийте руки з милом перед приготуванням та вживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету;
  • вживайте кип’ячену воду, кип’ятіть її впродовж 10 хв, а потім дайте відстоятися;
  • ретельно мийте овочі та фрукти.

 

Ефективним захистом від вірусного гепатиту A є вакцинація

В Україні щеплення від вірусного гепатиту A не належать до обов’язкових, але їх можна зробити власним коштом.

Зареєстровані дві інактивовані (неживі) вакцини від гепатиту A, які дозволені до використання для дітей віком від 1 року. Одна з цих вакцин комбінована — захищає від гепатитів A і В. Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців.

Про те, які вакцини доступні в Кременчуці та у скільки обійдеться вакцинація — читайте згодом на нашому сайті.

Обстеження

У Міністерстві охорони здоров’я України постійно говорять про небезпеку самолікування.

— Тільки лікар може підтвердити діагноз і призначити лікування, — наголошують медичні чиновники.

У Кременчуці обстеження на вірусний гепатит A можна пройти у закладах комунальної та приватної форми власності. Середня вартість аналізу на антитіла IgM до вірусу гепатиту A в мережевих лабораторіях — 300 грн.

 
За словами Максима Середи, у КМП «Лікарня Придніпровська» обстеження проводиться імунохроматографічним тестом виключно за наявності клінічних показань та направленням лікаря-інфекціоніста.

 

Окрім комунальної лікарні, здати аналізи на вірусний гепатит A ви можете в лабораторії CentroLab за адресами:

  • вул. Республіканська, 65;
  • вул. Вадима Бойка, 7А;
  • пр-т Лесі Українки, 57;
  • пр-т Свободи, 15;
  • вул. Університетська, 39.

Тут також можна зробити такі дослідження:

  • загальна клініка;
  • біохімія (інфекції, онкомаркери, гормони);
  • імунологія;
  • алергологія;
  • мікробіологія;
  • ПЦР-дослідження;
  • мікроскопія та цитологія.

Довідки: 0 800 302 200

Ліцензія МОЗ України № 1067 від 12.10.2016 р.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Артем Коваленко, Міністерство охорони здоров'я України, iStock
Теги: гепатит симтоми поради довідник Максим Середа департамент охорони здоров'я гепатит А CentroLab
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