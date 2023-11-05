У Кременчуці спостерігають червоне небо

У Кременчуці спостерігають дивне явище — червоне небо. Яскравими фото рясніють соцмережі. Люди пишуть — місячне сяйво.
Харківський астроном Володимир Кажанов пояснив, що небо червоного кольору спостерігають в різних областях України через геомагнітну бурю.
Про це лектор харківського планетарію написав у Фейсбук.
Червоне небо, зокрема, спостерігали на Харківщині, Чернігівщині, Одещині, Кіровоградщині.
На фото — небо у Кременчуцькому районі ввечері 5 листопада
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