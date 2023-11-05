У Кременчуці спостерігають червоне небо

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 94

Вчені пояснюють, що таке явище пов'язане з геомагнітною бурею

У Кременчуці спостерігають дивне явище — червоне небо. Яскравими фото рясніють соцмережі. Люди пишуть — місячне сяйво.

Харківський астроном Володимир Кажанов пояснив, що небо червоного кольору спостерігають в різних областях України через геомагнітну бурю.

Про це лектор харківського планетарію написав у Фейсбук.

«У ніч з 5 на 6 листопада в Україні, як і багатьох країнах Північної півкулі Землі, спостерігається яскраве північне сяйво. Сталася потужна геомагнітна буря, пов’язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому», — йдеться у повідомленні.

Червоне небо, зокрема, спостерігали на Харківщині, Чернігівщині, Одещині, Кіровоградщині.

На фото — небо у Кременчуцькому районі ввечері 5 листопада

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