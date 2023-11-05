На Полтавському ГЗК компанії Ferrexpo успішно працює єдиний на Полтавщині Кваліфікаційний центр

Фахівці центру наголошують на основних принципах діяльності, якими вони керуються у своїй роботі — об’єктивність, неупередженість та рівність
У жовтні 2022 року компанія Ferrexpo відкрила Кваліфікаційний центр, метою якого є визначення компетенції персоналу, створення умов для скорочення термінів навчання та проведення оцінювання персоналу.
Центр надає можливість підтвердити професійні знання, вміння й навички, здобуті в інших навчальних закладах або отримані самостійно, і отримати відповідний сертифікат державного зразка. Слід зазначити, що дані сертифікати вносяться до Реєстру кваліфікацій Національного агентства кваліфікацій. До кваліфікаційного центру можуть звертатись не лише працівники гірничодобувних підприємств компанії Ferrexpo, а й кожен хто хоче здобути нову професію.
Процес підтвердження кваліфікації у Центрі займає не більше 25 днів, на відміну від інших навчальних закладів, де повний курс триває від 3-х місяців і більше. Якщо працівник уже має необхідні знання й уміння для виконання обраної роботи, йому доцільніше пройти оцінювання, щоб підтвердити кваліфікацію й отримати відповідний документ. Для підготовки до такого оцінювання працівники підприємства можуть у зручний для себе час самостійно пройти онлайн-курси, які розміщено на корпоративній платформі дистанційного навчання.
Про підсумки першого року роботи Кваліфікаційного центру Ferrexpo розповіла методистка Анастасія Шиян:
Фахівці Центру розробив нормативну базу та контрольно-оцінювальні матеріали для 9 професій, які було обрано, виходячи з аналізу потреби в робочих спеціальностях на підприємствах компанії та обсягів навчання за робітничими професіями в компанії.
Працівники центру переконані: система заходів та процедур Кваліфікаційного центру Ferrexpo, що визначена Порядком присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій, сприяє саморозвитку персоналу компанії та оптимізує процес набуття нових професійних кваліфікацій.
Компанія Ferrexpo докладає багато зусиль для створення багаторівневої та ефективної системи підготовки майбутніх кадрів і розвитку персоналу, який працює на гірничодобувних підприємствах в Україні (Полтавський, Єристівський та Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати):
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