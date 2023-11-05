Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 6 листопада енергетики проводитимуть планові роботи
У понеділок, 6 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
- пров. Максима Рильского, 1А-5А;
- туп. Максима Рильского, 1-10;
- вул. Віталія Базилевського, 2-18;
- пров. Спаський, 1-9А;
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;
- пров. Вагонобудівний, 32;
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
- вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
- пров. Космічний, 15-19;
- пров. Самойлівський, 32/1-93.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-6;
- туп. 7-й Хорольський, 9А-36;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- вул. Хорольська, 98/4-209/6;
- туп. 7-й Хорольський, 1;
- пров. 7-й Хорольський;
- туп. 7-й Хорольський, 2А,12,18;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3;
- вул. Героїв Маріуполя, 75А-93.
З 8.00 до 20.00
У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):
- вул. Горліса-Горського, 3, 5, 7;
- просп. Полтавський, 277, 279;
- пров. Центральний, 11, 13.
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