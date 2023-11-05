Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У понеділок, 6 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Академіка Герасимовича, 23/2;

пров. Максима Рильского, 1А-5А;

туп. Максима Рильского, 1-10;

вул. Віталія Базилевського, 2-18;

пров. Спаський, 1-9А;

вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;

пров. Вагонобудівний, 32;

вул. Григорія Чуркіна, 4-38;

вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;

пров. Космічний, 15-19;

пров. Самойлівський, 32/1-93.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 9А-36;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

вул. Хорольська, 98/4-209/6;

туп. 7-й Хорольський, 1;

пров. 7-й Хорольський;

туп. 7-й Хорольський, 2А,12,18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3;

вул. Героїв Маріуполя, 75А-93.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):