Що чекає на всі знаки Зодіаку з 6 по 12 листопада

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 95

Овен (21.03-20.04)

Прагнення до творчої реалiзацiї допоможе вам вирiшити багато проблем i завдань. Сприятливий перiод для бiзнесу, початку нових проєктiв. Спорт, фiзична праця, будь-яка дiяльнiсть, що вимагає застосування сили, рiшучостi, заповзятливостi принесе вам задоволення. Ви зможете подолати деякi перешкоди. Вдалими виявляться дiловi вiзити, звернення до влади, в офiцiйнi структури, ви також вiдчуєте пiдтримку спiвробiтникiв. Використовуйте цей перiод для планування, нарад, вiдповiдальних виступiв. Хороший вплив в цей перiод матимуть заняття спортом i активним вiдпочинком. Сприятливi днi: 6; несприятливi: 12.

Телець (21.04-21.05)

Хороший, вдалий перiод для вирiшення важливих дiлових питань. Ви вiдчуваєте пiдвищення життєвих сил i енергiї, у вас з`являються новi iдеї для творчого самовираження, ви лiдируєте серед своїх друзiв, товаришiв по службi. Можливо, колектив або начальство покладе на вас деякi обов`язки, завдяки вдалому виконанню яких ви зможете просунутися кар`єрними сходами, одержати премiю, нагороду або хоч би просто похвалу i вдячнiсть. Можливi невеликi вiдрядження для вирiшення службових справ. Перiод особливо сприятливий для початку лiкування. Сприятливi днi: 9, 10; несприятливi: 8.

Близнюки (22.05-21.06)

Сприятливий перiод стабiлiзацiї вашого становища i побудови фундаменту подальшого процвiтання, прогресу в досягненнi довгострокової мети. Можете розраховувати на розумiння впливових осiб, керiвництва, на допомогу вiд офiцiйних органiзацiй i держструктур. Можливе залучення та iнтерес до полiтики, великого бiзнесу, адмiнiстрування. Просування ваших дiлових iнтересiв, зокрема за кордоном, коштуватиме вам чималих зусиль. Але i успiх не буде швидкоплинним. Добре, якщо ви зумiєте знайти компромiс мiж оптимiзмом i обережнiстю в справах. Не нехтуйте дружбою з лiтнiми людьми. Сприятливi днi: 9, 12; несприятливi: 11.

Рак (22.06-22.07)

Перiод характеризується безлiччю контактiв, розмов. Не виключено, що основна їхня кiлькiсть стосуватиметься бiльше домашнiх, сiмейних справ. Ймовiрно, обговорення деяких дiлових i професiйних питань краще перенести в домашню обстановку. Справи i турботи жiнок зачiпають вашi особистi проблеми. Ви можете розраховувати на цiнну пораду вiд жiнки. Невеликi поїздки, покупки принесуть задоволення. У вас з`являться цiннi iдеї щодо перетворення виробничого процесу. Даремні розмови знижують продуктивнiсть працi, вiдволiкають. Сприятливi днi: 7, 9; несприятливi: 11.

Лев (23.07-23.08)

Можливiсть якiсної змiни стилю взаємин з молодшими родичами, особливо братами або сестрами, а також сусiдами i приятелями. Не виключено, що подiї в життi одного з них призведуть до змiн i у вашому життi. Якщо умiло застосовувати свій вплив на членiв сiм`ї, ви можете багато чого досягти за допомогою слова, переконання. Може виникнути необхiднiсть вирiшення питань спадку, страхування, алiментiв, податкiв або боргiв. Хороший час для переїзду, змiни мiсця проживання, а також для рiзних поїздок. Сприятливi днi: 10; несприятливi: 12.

Діва (24.08-23.09)

Ви активнi у спiлкуваннi, у затвердженнi власної думки i вираженні своїх iнтересiв, тому це може неоднозначно вплинути на вашi сiмейнi i любовнi стосунки. Обернiть свою активнiсть i заповзятливiсть в мирне русло, уникайте конфлiктiв i претензiй до партнера. Займiться спортом або активним вiдпочинком з членами сiм`ї або коханою людиною, грайте з дiтьми, розвивайте їх. Обернiть вашу самовпевненiсть, яка зросла, на змiцнення зв`язкiв в суспiльствi. Ви отримаєте справжнє задоволення i позитивнi результати вiд занять хобi. Ваша сексуальна активнiсть помiтно зростає, але ви повиннi уникати проявiв агресивностi. Сприятливi днi: 6, 8; несприятливi: 10.

Терези (24.09-23.10)

Ви будете бiльш дисциплiнованi у професiйних i фiнансових питаннях, матимете пiдвищену продуктивнiсть працi. Хороший перiод для посиленої iнтелектуальної дiяльностi будь-якого роду i для пiдписання важливих документiв, договорiв. Ви здатнi ухвалити правильне рiшення. Контакти, що з'являться, матимуть важливе значення. Можливо, на вас покладуть серйознi обов`язки, вiдповiдальнiсть, що здадуться обтяжливими. Добре пройде спiлкування з лiтнiми i впливовими людьми, начальством, а також офiцiйними органiзацiями. Ви можете бути сильно стомленi, страждати через вiдсутнiсть або затримку в отриманнi необхiдної iнформацiї. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 6.

Скорпіон (24.10-22.11)

Ваша популярнiсть росте, в цей перiод ви можете здобути заслужену похвалу i пiдтримку вiд начальства, одержати допомогу вiд офiцiйних органiзацiй, зокрема грошову. Перiод якнайкраще сприятливий для дiлової активностi, особливо у сферi шоу-бiзнесу, розваг, меценатства. Не стiльки ваша фiрма, скiльки особисто ви зможете укласти вдалу угоду, провернути хорошу фiнансову операцiю або навiть спекуляцiю, зробити вдалу покупку або вигiдно розмiстити свiй капiтал. З начальством складаються взаємини спiвпрацi. Посилення вiдчуття власної гiдностi, бажання стати лiдером, керiвником ви зможете застосувати на користь собi та оточуючим. Сприятливi днi: 10; несприятливi: 8.

Стрілець (23.11-21.12)

Вiрогiдна залученiсть в дiяльнiсть неформальних груп i об`єднань, у громадську i нову пiдприємницьку дiяльнiсть, що приносить вигоду. Великий науковий, дослiдницький, духовний i творчий потенцiал. Цi позитивнi тенденцiї слiд використовувати максимально. Iнтерес до незвичайних областей знань, хорошi можливостi для вдалих поїздок i вiдряджень, приємної i захоплюючої подорожi. Можливий прибуток вiд корпоративного бiзнесу. Ймовiрне несподiване просування в кар`єрi, пiдвищення оплати, успiх в роботi. Сприятливi днi: 11, 12; несприятливi: 9.

Козеріг (22.12-20.01)

Пiдвищується здатнiсть проникнути в думки i мрiї, усвiдомити iнтереси близьких i коханих, тому можливе конструктивне спiлкування. Пiдвищується чутливiсть, сприйнятливiсть до слiв, що не виключає можливiсть образ. Хороший перiод для спiльної участi в культурних i релiгiйних заходах, спiлкування з прекрасним. Прекрасний перiод для змiцнення здоров`я, медитативних практик, водних процедур, морських або рiчкових прогулянок. Перiод сприятливий для обстеження, постановки дiагнозу i призначення лiкування. Сприятливi днi: 10; несприятливi: 7.

Водолій (21.01-19.02)

У цей час посилюється швидкiсть реакцiї i легкiсть мислення. Це украй сприятливо для представникiв науки i стимулює iнтерес до фантастики. Це прекрасний перiод для iнтелектуальних занять, який супроводжуватиме стан ясностi думки i прозоростi розуму. У цей час польоту думки пiдвищується винахiдливiсть, i можуть з'явитися несподiванi шляхи вирiшення проблем. Можливi науковi осяяння i виникнення стiйкого iнтересу до тiєї областi, в якiй рух думки приведе до справжнього вiдкриття. Хороший перiод для проведення комплексного обстеження за допомогою передових методiв дiагностики. Спiлкування з друзями додасть вам гарного настрою. Сприятливi днi: 12; несприятливi: 6.

Риби (20.02-20.03)

Вища гармонiя, щастя в коханнi або таємнича любов, внутрiшнє вiдчуття краси, тонке сприйняття мистецтва. Це кращий час для розвитку образного мислення i здiбностей до живопису, а також встановлення тiсних особистих стосункiв, що будуються на iдеальному коханнi. Це продуктивний перiод для творчої натури i людей, що працюють в областi мистецтва. У цей перiод навiть найпасивнiша людина живе повноцiнно, з вiдчуттям миру i щастя в душi. Любов, фiзична насолода, матерiальнi блага, заступництво. Хороший перiод для придбань. У справах i фiнансах потрiбна обережнiсть. Душевне розслаблення i життєрадiснiсть «виганяють» психосоматичнi порушення. Сприятливi днi: 9, 12; несприятливi: 6.