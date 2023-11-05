У Кременчуцькій міській дитячі лікарні встановлять генератор за майже 1,5 млн грн

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділять 1 481 727 грн 60 коп. на встановлення 400-кіловатного дизельного електрогенератора як додаткового джерела живлення для Комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська дитяча лікарня».
Відповідне рішення виконкому депутати Кременчуцької міської ради затвердили під час четвертого пленарного засідання позачергової XXII сесії 3 листопада.
Раніше ми писали, що до нового року у Кременчуцькій міській дитячій лікарні мають відремонтувати ліфт.
Нагадаємо, дитяча лікарня отримала наркозну станцію, якої не мав жоден медзаклад Кременчука.
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