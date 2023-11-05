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Кременчук, Допомога військовим

Шкільна волонтерська спільнота у Горішніх Плавнях провела благодійний ярмарок «Майбутнє залежить від нас»

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 100

На ньому зібрали 34 403 грн для закриття потреб військових

26 жовтня у приміщенні середньої загальноосвітньої школи № 5 імені Людмили Бугаєвської у Горішніх Плавнях волонтерська спільнота школи провела ярмарок «Майбутнє залежить від нас», повідомляє група школи у соціальній мережі Фейсбук.

Відвідувачі ярмарку мали змогу побачити та придбати різноманітні товари на будь-який смак: смаколики (розмаїття кексів, печива, тістечок, льодяники, торти, десерти, попкорн, безе) або подарунки чи сувеніри зроблені майстрами hand-made. Мета усіх благодійних заходів школи — збір коштів для подальшого закриття потреб військових, які боронять нашу державу у лавах Сил оборони. Багато хто з них — є батьками учнів школи.

До участі в ярмарку долучилась благодійна організація «Несамовита кухня», дівчата з якої виготовляють енергетичні батончики та швидку їжу для військових.

Маша Черня, донька однієї з волонтерок, навчається в 6-му класі школи. Рік тому Машин тато загинув під час виконання бойового завдання в районі Білогорівки.

Як повідомляють організатори ярмарку в публікації в групі школи, «Ми запросили «Несамовиту кухню» і безпосередньо Машу взяти участь у ярмарку з метою популяризації їхньої справи, адже їм для виготовлення смаколиків для хлопців постійно потрібні продукти. І хоча їхні батончики, як зазначено на етикетці «не для продажу», ми запропонували продати певну (на їхній розсуд) кількість, а за вторговані кошти придбати продукти для виготовлення подальших партій нашим захисникам».

Водночас із ярмарком також відбувся збір продуктів для енергетичних смаколиків. Під час ярмарку зібрали 34 403 грн.

Організатори ярмарку висловили щиру вдячність усім, хто дав можливість провести захід та гостям, які його відвідали, а особливо: «класним керівникам за організацію учнівських колективів, батькам — як авторам смачних шедеврів та спонсорів покупців, дітям — за активність, адміністрації закладу — за надану можливість для проведення благодійних акцій».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Горішні Плавні ярмарок благодійність
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