У кременчужанина під час руху зламався автомобіль: йому допомогли місцеві поліціянти

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 258

Сьогодні, 5 листопада, кременчуцькі поліціянти допомогли водієві, в якого вийшов з ладу автомобіль, дістатися до станції технічного обслуговування. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

У місцевого жителя під час руху зламався його ЗАЗ Славута. Водій не зміг самостійно усунути неполадки та звернувся по допомогу до поліціянтів групи реагування патрульної поліції відділення № 2 Кременчуцького райуправління поліції, які в цей час проїжджали поруч.

Патрульні допомогли водієві відбуксирувати авто до станції технічного обслуговування, де майстри усунули несправність.

— Якщо в дорозі у Вас виникли проблеми й вам терміново потрібна допомога — телефонуйте на спецлінії екстреного виклику «102» або «101», — нагадують поліціянти.

Нагадаємо, у Кременчуці підліток незаконно керував автівкою та порушував правила дорожнього руху.

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