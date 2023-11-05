У кременчужанина під час руху зламався автомобіль: йому допомогли місцеві поліціянти

Сьогодні, 5 листопада, кременчуцькі поліціянти допомогли водієві, в якого вийшов з ладу автомобіль, дістатися до станції технічного обслуговування. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
У місцевого жителя під час руху зламався його ЗАЗ Славута. Водій не зміг самостійно усунути неполадки та звернувся по допомогу до поліціянтів групи реагування патрульної поліції відділення № 2 Кременчуцького райуправління поліції, які в цей час проїжджали поруч.
Патрульні допомогли водієві відбуксирувати авто до станції технічного обслуговування, де майстри усунули несправність.
Нагадаємо, у Кременчуці підліток незаконно керував автівкою та порушував правила дорожнього руху.
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