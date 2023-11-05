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Кременчуцькі юні дзюдоїсти здобули 7 призових місць на всеукраїнському турнірі

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 8

 

З медалями повернулися 1 дівчина та 6 хлопців

Кременчуцькі юні спортсмени здобули 7 призових місць на Всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат 2011-2014 р.н., який пройшов 3-4 листопада у Хмельницькому.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Участь у змаганнях взяли близько 350 спортсменів із різних областей України. Наше місто представляли 11 спортсменів.

За підсумками змагань кременчуцькі спортсмени здобули 7 призових місць:

  • Артем Довжик — 1 місце;
  • Богдан Заболотний — 1 місце;
  • Єва Волошина — 2 місце;
  • Кирил Руденко — 2 місце;
  • Гліб Барахтій — 2 місце
  • Віталій Позняков — 3 місце;
  • Анна Бухарова — 3 місце.
— Єва Волошина, яка боролася серед старших дівчат, також отримала приз за волю до перемоги та почесний кубок, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно юні кременчуцькі спортсмени вибороли нагороди на Кубку Полтавської області з Таеквондо ІТФ.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: переможці дзюдо змагання всеукраїнський турнір 1 місце 2 місце 3 місце хлопці дівчата діти
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