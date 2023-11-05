Кременчуцькі юні дзюдоїсти здобули 7 призових місць на всеукраїнському турнірі

Кременчуцькі юні спортсмени здобули 7 призових місць на Всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат 2011-2014 р.н., який пройшов 3-4 листопада у Хмельницькому.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Участь у змаганнях взяли близько 350 спортсменів із різних областей України. Наше місто представляли 11 спортсменів.
Нагадаємо, нещодавно юні кременчуцькі спортсмени вибороли нагороди на Кубку Полтавської області з Таеквондо ІТФ.
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