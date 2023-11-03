Юні кременчуцькі спортсмени вибороли нагороди на Кубку Полтавської області з Таеквондо ІТФ

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 123

Хлопці виступали у вагових категоріях 30 та 45 кг

Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного вибороли на Кубку Полтавської області з Таеквондо ІТФ два «золота», одне «срібло» та одну «бронзу».

Про це повідомили у Департаменті молоді та спорту Кременчуцької міської ради.

Єгор Бондур (вагова категорія 45 кг) — золота медаль у спарингу.

(вагова категорія 45 кг) — золота медаль у спарингу. Владислав Рєзніков (вагова категорія 30 кг) — золота медаль у спарингу та б ронзова за туль (боротьбу з невидимим суперником).

Іван Дядик (вагова категорія 45 кг) — срібна медаль у спарингу.

Раніше ми писали, що кременчужани стали призерами на чемпіонаті України з боксу.

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