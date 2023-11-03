ДФТГ у Кременчуці створили не для патрулювання вулиць — командир добровольчого формування

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Минулої п’ятниці, 27 жовтня, на сесії міської ради під час звіту керівника Кременчуцького районного управління поліції Олександра Холондовича депутати порушили питання щодо роботи добровольчих формувань та доцільності їх утримування у Кременчуці. Адже за словами міського голови Віталія Малецького, на зарплати членів ДФТГ та ГФ «Соколи Полтавщини» з міського бюджету щомісячно виділяють 360 тисяч гривень. Він заявив, що результатів від цього патрулювання фактично немає.

На сесії постало питання, чи потрібно поліції залучати добровольчі формування до спільного патрулювання вулиць з поліцією.

— Не буде їх, справимося і без них, — заявив начальник Кременчуцького райуправління поліції.

Міський голова попросив його надати звіт про кількість злочинів, які були розкриті або припинені за сприяння спільних патрулів поліції з представниками добровольчих формувань.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у командира ДФТГ № 3 Андрія Чуйка його реакцією на можливе припинення спільного з поліцією патрулювання вулиць добровольцями.

Він відповів, що ДФТГ є формуванням Сил територіальної оборони ЗСУ, підпорядковано військовому командуванню та призначено для виконання бойових завдань, а не патрулювання вулиць. І додав, що таке рішення дозволить зосередитися добровольчому формуванню на виконанні своїх головних завдань, пов’язаних з територіальною обороною.

Командир ДФТГ підполковник у відставці Андрій Чуйко

— Патрулювання вулиць спільно з представниками поліції для нас не є основним завданням. Це другорядна, або, навіть, третьорядне завдання, яке ми виконуємо на прохання керівництва поліції Полтавської області. Якщо буде прийняте таке рішення, ми зможемо зосередитись на виконанні тих бойових завдань, які наразі виконуємо… Адже наше формування підпорядковується Командуванню сил територіальної оборони, — пояснив Андрій Чуйко.

Нагадаємо, що торік у Кременчуцькому районі були створені 8 добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), з яких 5 — у Кременчуці. У листопаді 2022 року рішенням військового командування для вдосконалення управління у кожному районі залишили по одному базовому добровольчому формуванню.

На Кременчуччині ним стало ДФТГ № 3. Два з розформованих ДФТГ приєдналися до нього як окремі підрозділи. А деякі перереєструвалися у громадські формування з охорони громадського порядку, тобто стали допоміжними підрозділами Національної поліції. Саме таким формуванням і є ГФ «Соколи Полтавщини», яке бере участь у патрулюванню вулиць і щодо роботи якого на сесії висловлювали претензії депутати міської ради.

Андрій Чуйко також розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що до ДФТГ № 3 приєдналося багато мотивованих патріотів і прийняття добровольців продовжується.

— Нам потрібні патріоти. Ми запрошуємо нових добровольців у наші ряди, але це мають бути люди, які не можуть з якихось причин виконувати свій військовий обов’язок у лавах ЗСУ — за віком чи станом здоров’я. І вони повинні мати рекомендації. Будь-кого до ДФТГ ми не приймаємо, — заявив командир ДФТГ.

Андрій Чуйко додав, що за час повномасштабної війни вже понад 60 добровольців зі складу ДФТГ, отримавши початковий військовий вишкіл, пішли на військову службу і наразі воюють на фронті у складі ДШВ, піхоти, морської піхоти, танкових військ та артилерії ЗСУ, а також у лавах Національної гвардії України.



