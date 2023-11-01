Кременчужани стали призерами на чемпіонаті України з боксу

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Вихованці спортивної школи олімпійського резерву з боксу посіли 2 призові місця на чемпіонаті України з боксу серед юнаків. Про це повідомили на instagram-сторінці департаменту молоді та спорту Кременчуцької міської ради 31 жовтня.

Змагання проходили у Чернівцях і тривали з 23 по 29 жовтня. Руслан Стеценко у рівному двобої посів 2 місце. Він програв у фіналі, вигравши попередні три бої. Тимур Савченко взяв бронзову медаль.

До чемпіонату спортсменів готував тренер Олександр Ляховий.

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