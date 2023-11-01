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Вночі росіяни поцілили в нафтопереробний завод у Кременчуці — Пронін (доповнено)

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 1 634

 

Виникла пожежа, але ніхто не постраждав

У ніч на 1 листопада Кременчук зазнав атаки ударних БпЛА. Як о 6.58 повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, росіяни знову поцілили у нафтопереробний завод у Кременчуці.

Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Усі відповідні служби на місці.

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Як повідомили Повітряні сили України, окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59. Ракету випустили з Курської області, а безпілотники — з Приморсько-Ахтарська.

Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України. Загалом збили 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59.

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Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарфону, пріоритетом для окупантів цієї ночі була Полтавська область.

За його словами, сьогоднішня атака була схожа на попередні. Але цього разу збільшилася кількість засобів, які окупанти направили проти українців.

— У більшості регіонів була оголошена повітряна тривога. Великий акцент атаки був на Полтавську область. Атакували в декілька хвиль, виходили дрони групами, потім розділялися попарно, поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів, — пояснив він.

Ігнат додав, що російські підрозділи не лише намагаються вдарити по об'єктах, але і знайти слабкі місця у протиповітряній обороні України.

Нагадаємо, що росіяни вперше обстріляли Кременчуцький НПЗ 2 квітня 2022 року. А 24 квітня 2022 року, на Пасху, був другий удар — 9 ракет зруйнували ТЕЦ і НПЗ. Унаслідок обстрілу загинула людина, семеро отримали поранення. Також торік 18 червня 6 російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та 2 ракети — по ТЕЦ.

Востаннє по НПЗ прилітало в ніч на 20 вересня 2023 року. Тоді у ліквідації наслідків атаки були задіяні понад 21 пожежна машина та близько 100 ДСНСників. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прильоти НПЗ
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