У ніч на 1 листопада Кременчук зазнав атаки ударних БпЛА. Як о 6.58 повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, росіяни знову поцілили у нафтопереробний завод у Кременчуці.
Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Усі відповідні служби на місці.
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Як повідомили Повітряні сили України, окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59. Ракету випустили з Курської області, а безпілотники — з Приморсько-Ахтарська.
Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України. Загалом збили 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59.
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Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарфону, пріоритетом для окупантів цієї ночі була Полтавська область.
За його словами, сьогоднішня атака була схожа на попередні. Але цього разу збільшилася кількість засобів, які окупанти направили проти українців.
Ігнат додав, що російські підрозділи не лише намагаються вдарити по об'єктах, але і знайти слабкі місця у протиповітряній обороні України.
Нагадаємо, що росіяни вперше обстріляли Кременчуцький НПЗ 2 квітня 2022 року. А 24 квітня 2022 року, на Пасху, був другий удар — 9 ракет зруйнували ТЕЦ і НПЗ. Унаслідок обстрілу загинула людина, семеро отримали поранення. Також торік 18 червня 6 російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та 2 ракети — по ТЕЦ.
Востаннє по НПЗ прилітало в ніч на 20 вересня 2023 року. Тоді у ліквідації наслідків атаки були задіяні понад 21 пожежна машина та близько 100 ДСНСників.
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