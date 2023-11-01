Через нічний обстріл на Полтавщині без світла сидять майже пів тисячі громадян

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 555

Внаслідок нічної російської атаки на Полтавщині без електрики залишилися три населені пункти. Про це повідомили на Facebook-сторінці Міненергетики 1 листопада.

Відомо, що через удари пошкодились мережі електропередач. Електроенергії наразі немає у майже 500 побутових та 10 юридичних споживачів Полтавської області.

Що відомо про нічний обстріл по області?

У ніч на 1 листопада Полтавська область зазнала ворожих атак з боку російської армії. Як раніше повідомляв начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, Росія вдарила по Кременчуцькому НПЗ безпілотниками.