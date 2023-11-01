У Полтаві адвокатка допомогла незаконно оформити інвалідність клієнтці — поліція

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 132

Полтавська адвокатка допомогла оформити групу інвалідності дружині клієнта, задля законного виїзду за кордон під час воєнного стану. Ціна послуги склала $5,5 тисяч.

Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції 1 листопада.

Завдяки роботі адвокатки, документи видали без проходження відповідної медико-соціальної експертизи. Жінці вручили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України — сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів. Також суд обрав їй запобіжний захід — домашній арешт.

Поліція встановлює, чи була фігурантка причетна до інших аналогічних фактів, а також можливих її пособників.