У Лубенській громаді на Полтавщині було чутно звуки вибухів. Про це о 22.26 повідомило Суспільне з посиланням на місцевих жителів.
Повітряні Сили ЗСУ о 22.33 повідомили про роботу ППО по «Шахедах».
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О 23.04 Суспільне повідомило, що звуки вибухів чули й у Кременчуці.
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О 23.13 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ударний дрон біля Кременчука.
А о 23.15 про підвищену небезпеку повідомив і кременчуцький міський голова Віталій Малецький.
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О 23.42 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у бік Кременчука летить група ударних БПЛА.
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О 23.53 Суспільне знову повідомило про звуки вибухів у Кременчуці.
А о 00.04 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про декілька груп ударних БПЛА в Полтавській області, напрямком на Кременчук.
Станом на 00.10 мапа повітряних тривог мала такий вигляд:
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О 00.43 у Повітряних Силах ЗСУ «попросили» жителів Кременчука та Миргорода перебувати в укриттях.
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О 01.08 у Повітряних Силах ЗСУ «закликали» всіх кременчужан терміново прослідувати в укриття.
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Станом на 01.17 повітряна тривога тривала 3 год. 27 хв., а мапа мала такий вигляд:
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О 02.02 на Полтавщині оголосили відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, з 21.50 31 жовтня протягом 4 год. 11 хв. у Полтавській області тривала повітряна тривога.
Раніше ми писали, що вночі армія РФ знову вдарила по Миргородському району.
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