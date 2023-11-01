Бібліотека-філія № 2 отримала сотню нових книжок українською

102 нові книжки українських видавців 2021-2023 років видання отримала бібліотека-філія № 2 «Кременчуцької міської публічної бібліотеки». Про це «Кременчуцькому Телеграфові» повідомила її завідувачка Любов Карпова.
Вона розповіла, що у березні всі бібліотеки-філії міста брали участь у великому конкурсі «Книжкові гранти», але саме філія № 2 увійшла в перелік з 32-х бібліотечних закладів України, що були відібрані з 975 поданих заяв й отримали книжковий грант у розмірі 30 тис. грн.
Щоб містяни знали, які книжні новинки з'явилися у бібліотеці, їх виставлятимуть у віконних експозиціях.
Раніше ми писали, що в Києві на виставці «Російсько-українська війна у друкованих виданнях України» представлені книжки кременчужан.
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