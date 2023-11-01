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Кременчук, Культура

Бібліотека-філія № 2 отримала сотню нових книжок українською

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 135

 

Цікавинки є для всіх

102 нові книжки українських видавців 2021-2023 років видання отримала бібліотека-філія № 2 «Кременчуцької міської публічної бібліотеки». Про це «Кременчуцькому Телеграфові» повідомила її завідувачка Любов Карпова.

Вона розповіла, що у березні всі бібліотеки-філії міста брали участь у великому конкурсі «Книжкові гранти», але саме філія № 2 увійшла в перелік з 32-х бібліотечних закладів України, що були відібрані з 975 поданих заяв й отримали книжковий грант у розмірі 30 тис. грн.

— Влітку нам дали на вибір 32 списки. Ми вирішили обрати список, де більше галузевої та науково-популярної літератури, ніж художньої. Адже саме таких книжок українською мовою не вистачає нашим читачам, роками цей напрямок літератури якісно не оновлювався. Такі книжки залишаться у читальній залі, а художня «піде» до абонемента, — зазначила Любов Карпова.

 

Щоб містяни знали, які книжні новинки з'явилися у бібліотеці, їх виставлятимуть у віконних експозиціях.

Раніше ми писали, що в Києві на виставці «Російсько-українська війна у друкованих виданнях України» представлені книжки кременчужан.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Бібліотека-філія №2
Теги: бібліотека-філія №2 книжки гранти переможці
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