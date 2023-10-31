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У Києві на виставці «Російсько-українська війна у друкованих виданнях України» представлені книжки кременчужан

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 143

 Книжкова палата презентувала виставку, що охоплює літературу з 2014 до 2023 років

Книжкова палата презентувала виставку «Російсько-українська війна в друкованих виданнях України», що охоплює літературу з 2014 до 2023 років. На ній представлене видання з Кременчука.

«Видавнича складова — це серйозний сегмент інформаційної політики країни. Тому у нас народилася ідея показати палітру видань, створених під час війни, які присвячено відстоюванню суверенітету нашої країни», — зазначив перший заступник директора з наукової роботи Книжкової палати Анатолій Мураховський.

На виставці представлено майже 200 експонатів, зокрема, художні твори, документалістика, мемуаристика, епістолярії, публіцистика та періодичні видання, опубліковані протягом 2014-2023 років.

Вперше на виставці представлено видання з Кременчуччини. Це «УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК: Визвольна війна України ХХІ ст. історична інформаційна хроніка захисту і Перемоги над російськими рашистами». Томи І- ХІ (В.Шевченко, О.Саян), «Я – матусин ангел Михаїл… : Новели» (Т.Булат), збірки «Слово-зброя: Вибране», «Рядки, обпалені війною», «Крізь морок війни. Кременчук» та «Крізь морок війни. Кременчук. Рік другий».

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Автор: Мирослава Українська
Теги: книжки виставка письменник
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