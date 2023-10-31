На Кременчуччині завершилася мініфутбольна «Золота осінь 2023»: володарем кубку стала «Арніка»

Нещодавно завершився відкритий кубок Глобинської громади з мініфутболу серед дорослих команд «Золота осінь 2023». Про його результати розповіли у Глобинській міській раді.
У головному фіналі турніру команда «Арніка» здобула переконливу перемогу 4:0 над командою «Кордубанове», а в матчі за «Малий кубок» (команди які посіли треті місця в групах) з рахунком 4:1 команда «Аматор» перемогла «Бориси».
Кращим воротарем змагань визнали Миколу Курченка з «Кордубанового». Приз кращого гравця отримав Михайло Артюшенко з «Арніки».
Загалом у мініфутбольному турнірі взяли участь такі команди участь команди:
Раніше ми писали, що ФК «Глобине» здобув перемогу в дитячому футбольному турнірі «Кубок Дружби. Осінь».
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