На Кременчуччині завершилася мініфутбольна «Золота осінь 2023»: володарем кубку стала «Арніка»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 127

Нещодавно завершився відкритий кубок Глобинської громади з мініфутболу серед дорослих команд «Золота осінь 2023». Про його результати розповіли у Глобинській міській раді.

У головному фіналі турніру команда «Арніка» здобула переконливу перемогу 4:0 над командою «Кордубанове», а в матчі за «Малий кубок» (команди які посіли треті місця в групах) з рахунком 4:1 команда «Аматор» перемогла «Бориси».

Кращим воротарем змагань визнали Миколу Курченка з «Кордубанового». Приз кращого гравця отримав Михайло Артюшенко з «Арніки».

Загалом у мініфутбольному турнірі взяли участь такі команди участь команди:

«Арніка»;

«Кордубанове»;

«Молодь»;

«Бориси»;

«Глобинеагропродукт» (Манжелія);

«Великі Кринки»;

«Погреби»;

«Аматор».

Раніше ми писали, що ФК «Глобине» здобув перемогу в дитячому футбольному турнірі «Кубок Дружби. Осінь».