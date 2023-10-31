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На Кременчуччині завершилася мініфутбольна «Золота осінь 2023»: володарем кубку стала «Арніка»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 127

Кому дістався «малий кубок» турніру

Нещодавно завершився відкритий кубок Глобинської громади з мініфутболу серед дорослих команд «Золота осінь 2023». Про його результати розповіли у Глобинській міській раді.

У головному фіналі турніру команда «Арніка» здобула переконливу перемогу 4:0 над командою «Кордубанове», а в матчі за «Малий кубок» (команди які посіли треті місця в групах) з рахунком 4:1 команда «Аматор» перемогла «Бориси».

Кращим воротарем змагань визнали Миколу Курченка з «Кордубанового». Приз кращого гравця отримав Михайло Артюшенко з «Арніки».

Загалом у мініфутбольному турнірі взяли участь такі команди участь команди:

  • «Арніка»;
  • «Кордубанове»;
  • «Молодь»;
  • «Бориси»;
  • «Глобинеагропродукт» (Манжелія);
  • «Великі Кринки»;
  • «Погреби»;
  • «Аматор».

Раніше ми писали, що ФК «Глобине» здобув перемогу в дитячому футбольному турнірі «Кубок Дружби. Осінь».

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Глобинська міська територіальна громада
Теги: футбол змагання турнір кубок переможці Глобине результати
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