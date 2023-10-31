У Горішніх Плавнях реалізується програма реабілітації дітей з особливими потребами

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Для кожної дитини передбачена програма, що містила десять масажів, по стільки ж занять з лікувальної фізкультури, відвідувань фізпроцедурного кабінету, занять з гідрокінезотерапії, а також занять з логопедом і психологом

Учасники міської програми реабілітації дітей з особливими потребами продовжують відвідувати Кременчуцький центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

У соціальному закладі передбачена індивідуальна програма занять для кожної дитини. Крім того, для підопічних міської програми проводяться заняття з нейрографіки та нейрокорекції. Ці методики використовуються на місці — у Горішніх Плавнях.

«Починаючи з весни цього року відновилися поїздки учасників міської програми реабілітації дітей з особливими потребами, яка діє вже 16 років поспіль у Горішніх Плавнях, до Кременчуцького центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Це стало можливим після облаштування укриття для дітей, які перебувають там під час повітряних тривог», — розповіла керівниця програми Любов Хіль.

Для кожної дитини, зазначила вона, була передбачена програма, що містила десять масажів, по стільки ж занять з лікувальної фізкультури, відвідувань фізпроцедурного кабінету, занять з гідрокінезотерапії, а також занять з логопедом і психологом. А ще заняття у комп’ютерному класі та десять занять у групах із вчителем-реабілітологом.

Перший курс реабілітації дітей тривав до 2 червня, другий — з 3 до 14 липня, третій — з 11 до 22 вересня. З 1 жовтня до кінця року реабілітаційний центр відвідуватимуть дві підгрупи дітей загальною кількістю 27 осіб. Перша підгрупа (13 дітей) проходить реабілітацію у середу, друга (14 осіб) — у четвер двічі на місяць. Діти отримують послуги психолога, логопеда, а також за можливості відвідують заняття в комп’ютерному класі, з лікувальної фізкультури, фізпроцедурний і масажний кабінети.

«Такий комплексний підхід створює умови для якісного життя дітей як у вузькому родинному колі, так і у суспільстві в цілому», — зауважила Любов Хіль.

Зараз зі старшими учасниками міської програми проводить заняття один раз на тиждень спеціаліст із нейрографіки Тетяна Амельченя. Заняття триває дві години. Любов Хіль вказує, що нейрографіка — це практика, яка сприяє необхідним особистісним змінам, звільняє від психологічних блоків та моделює нову, бажану реальність.

«Це метод, який дозволяє не лише дослідити свій внутрішній світ та покращити увагу, а й сприяє саморозвитку та покращенню якості життя. Нейрографіка — дієвий спосіб розібратися з внутрішніми проблемами виявити глибинні переживання, аби ефективно їх опрацювати», — наголосила Любов Хіль.

Такі заходи, вказала вона, допомагають дітям розвивати творчі навички, уміння спілкуватися та проявляти найкращі людські якості — доброту, співчуття.

«Нейрографіка може надихати, заспокоювати, емоційно наповнювати та навіть лікувати, — зазначила Любов Хіль. — Нейрографічні картини віддзеркалюють психічний стан внутрішнього світу дитини на рівні підсвідомості та найглибших шарів несвідомого. Такі картини є особистим психологом дитини на папері, з яким можна спілкуватися мовчки. З ним ніколи не буде дискомфортно чи незручно, проте він дійсно допомагає».

Також з учасниками міської програми займається нейропсихолог Альона Жирова. Вона проводить заняття щоденно з понеділка по п’ятницю. Спочатку нейропсихолог продіагностувала майже 40 дітей за спеціальною методикою на вміння тримати рівновагу за допомогою балансиру. Це спеціальний тренажер, на якому дитина вчиться відчувати своє тіло у просторі та розподіляти вагу, утримуючи рівновагу.

Для занять спеціалістка відібрала 32 дитини. Для проведення курсу нейрокорекції сформовано дві підгрупи. Протягом чотирьох місяців проводились заняття з підгрупою, яка налічує 20 дітей. Усі мали можливість відвідати від 15 до 20 занять. З 1 листопада відвідуватимуть заняття 15 дітей другої підгрупи, а діти першої підгрупи відпочиватимуть. Для кожної дитини спеціалістка підготувала індивідуальну програму занять в залежності від віку і особливостей розвитку. Заняття з нейрокорекції, вказала Любов Хіль, містять дихальні, сенсорні та рухові вправи. Вони, за її словами, сприяють регуляції м’язового тонусу та зняттю зажимів, розвитку зорово-моторної координації («око-рука», здатність керувати рухами), мислення, пам’яті, уваги, а також допомагають активувати мову, стабілізують емоційний стан дитини.

«Регулярні корекційні заняття сприяють відновленню природного процесу розвитку та покращують функціонування головного мозку», — пояснила Любов Хіль.

Програма реабілітації дітей з інвалідністю Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік розроблена з метою реалізації ст. 11 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та відповідно до пунктів 6, 9 Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757. Реалізація Програми дасть змогу дітям з інвалідністю подолати труднощі розвитку, засвоїти побутові та соціальні навички, розвинути свої здібності, повністю або частково інтегруватися в соціальне життя суспільства; батькам усвідомити суть проблеми своїх дітей, оволодіти методикою виконання індивідуальних реабілітаційних програм, перетворитися на активного учасника реабілітаційного процесу і на цій основі досягти прогресу дитини в її інтеграції в дитячий колектив та суспільство; зменшити прошарок соціально-неадаптованих дітей, навчити їх самообслуговуванню та максимально залучити до суспільно-корисної праці; забезпечити право кожної дитини з інвалідністю на отримання кваліфікованої ранньої соціальної реабілітації.

Благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, інвестор і меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус, на постійній основі виділяє кошти на реалізацію цієї Програми. Програма реалізується коштом міського бюджету (100 тис. грн), Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» (921 тис. грн) та інших джерел.