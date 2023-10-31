На Молодіжному кременчужанин вдарив ножем підлітка — поліція

30 жовтня у парку на проспекті Лесі Українки чоловік вдарив ножем 17-річного підлітка під час сварки. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.
За висновками лікарів, загрози для життя та здоров’я неповнолітнього немає. Поліціянти встановили причетного до правопорушення чоловіка. Ним виявився 30-річний мешканець Кременчука.
Поліція встановлює мотиви та обставини кримінального правопорушення.
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