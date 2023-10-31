ФК «Глобине» здобув перемогу в дитячому футбольному турнірі «Кубок Дружби. Осінь»

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У першості брали участь кілька команд з Кременчуччини

Юні футболісти з ФК «Глобине» здобули перемогу в дитячому турнірі «Кубок Дружби. Осінь», який протягом вересня-жовтня проводився у Семенівській селищній громаді.

Про це повідомили у пресслужбі Глобинської міської ради.

За підсумками зональних змагань до фінальної частини потрапили команди Глобиного, Градизька, Семенівки та Хорола.

Дитяча команда «Глобине» у півфінальному матчі в серії пенальті здобула перемогу над командою «Хорол».

— У матчі за перше місце наші юнаки перемогли господарів турніру команду «Зірочки» (Семенівка) з рахунком 2:1, — йдеться у повідомленні.

За підсумками змагань команди посіли наступні місця:

ФК «Глобине»; «Зірочки» (Семенівка); ДЮСШ «Хорол»; «Градизьк»; «Геологія» (Кременчук); «Оболонь» (Семенівська ТГ).

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