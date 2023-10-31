ФК «Глобине» здобув перемогу в дитячому футбольному турнірі «Кубок Дружби. Осінь»

Юні футболісти з ФК «Глобине» здобули перемогу в дитячому турнірі «Кубок Дружби. Осінь», який протягом вересня-жовтня проводився у Семенівській селищній громаді.
Про це повідомили у пресслужбі Глобинської міської ради.
За підсумками зональних змагань до фінальної частини потрапили команди Глобиного, Градизька, Семенівки та Хорола.
Дитяча команда «Глобине» у півфінальному матчі в серії пенальті здобула перемогу над командою «Хорол».
За підсумками змагань команди посіли наступні місця:
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