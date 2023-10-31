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ФК «Глобине» здобув перемогу в дитячому футбольному турнірі «Кубок Дружби. Осінь»

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 79

 

У першості брали участь кілька команд з Кременчуччини

Юні футболісти з ФК «Глобине» здобули перемогу в дитячому турнірі «Кубок Дружби. Осінь», який протягом вересня-жовтня проводився у Семенівській селищній громаді.

Про це повідомили у пресслужбі Глобинської міської ради.

За підсумками зональних змагань до фінальної частини потрапили команди Глобиного, Градизька, Семенівки та Хорола.

Дитяча команда «Глобине» у півфінальному матчі в серії пенальті здобула перемогу над командою «Хорол».

— У матчі за перше місце наші юнаки перемогли господарів турніру команду «Зірочки» (Семенівка) з рахунком 2:1, — йдеться у повідомленні.

За підсумками змагань команди посіли наступні місця:

  1. ФК «Глобине»;
  2. «Зірочки» (Семенівка);
  3. ДЮСШ «Хорол»;
  4. «Градизьк»;
  5. «Геологія» (Кременчук);
  6. «Оболонь» (Семенівська ТГ).

Раніше ми писали, що духовий оркестр з Глобиного на обласному марші-параді отримав диплом І ступеню

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Глобинська міська територіальна громада
Теги: футбол турнір кубок переможці 1 місце ФК Глобине діти
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