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Духовий оркестр з Глобиного на обласному марш-параді отримав диплом І ступеню

Сьогодні, 14:17 Переглядів: 110

Обласний марш-парад духових оркестрів присвятили Дню захисників та захисниць та Міжнародному дню музики.

Духовий оркестр з Глобиного отримав відзнаку в обласних змаганнях. Про це повідомили у пресслужбі Глобинської міської ради.

1 жовтня 2023 року комунальний «Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи» Полтавської ОВА провів обласний марш-парад духовних оркестрів «VIVA ОРКЕСТР» — свято духової музики, присвячене Дню захисників та захисниць й Міжнародному дню музики.

У заході взяв участь та отримав диплом І ступеню духовий оркестр «Орфей» Глобинського міського будинку культури під керівництвом Мушія Бориса.

— Журі високо оцінили конкурсні виступи колективу, відмітивши високу виконавську майстерність, художній рівень реперту. Щиро вітаємо керівника та учасників колективу з високою відзнакою! Бажаємо вам нових творчих злетів, наснаги та завзятості, неповторних колоритних виступів, прагнення до саморозвитку, здійснення мрій та мирного неба! — наголосили у Глобинській міській раді.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Глобинська міська рада
Теги: переможці диплом духовий оркестр Орфей оркестр Глобине
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