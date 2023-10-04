Духовий оркестр з Глобиного на обласному марш-параді отримав диплом І ступеню

Обласний марш-парад духових оркестрів присвятили Дню захисників та захисниць та Міжнародному дню музики.
Духовий оркестр з Глобиного отримав відзнаку в обласних змаганнях. Про це повідомили у пресслужбі Глобинської міської ради.
1 жовтня 2023 року комунальний «Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи» Полтавської ОВА провів обласний марш-парад духовних оркестрів «VIVA ОРКЕСТР» — свято духової музики, присвячене Дню захисників та захисниць й Міжнародному дню музики.
У заході взяв участь та отримав диплом І ступеню духовий оркестр «Орфей» Глобинського міського будинку культури під керівництвом Мушія Бориса.
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