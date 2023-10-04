У Кременчуці змінилися маршрути складання іспитів на водійське посвідчення

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 301

У Кременчуці змінилися маршрути для складання практичних іспитів на водійське посвідчення. Відтепер для майбутніх водіїв категорій D, D1, D вони стартують від ЦНАПу. Про це стало відомо з інформації, розміщеній на сайті Кременчуцького сервісного центру МВС.

А для майбутніх водіїв категорії BE, C1, C1E, C, CE маршрут стартуватиме від вулиці Велика набережна 2-В.

Нагадаємо, що 21 вересня у Кременчуцькому ЦНАПі відкрився оновлений сервісний центр МВС №5342. Відтепер реєстрація на іспити та їх складання для отримання посвідчення водія відбувається у ЦНАПі.