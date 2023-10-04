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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині сталася смертельна ДТП: загинув пішохід

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 797

Автомобілі двічі переїхали чоловіка

Вчора, 3 жовтня, близько 15.30 на автодорозі Київ-Харків, поблизу села Гора Полтавського району сталася ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіль Audi А6, яким керував 50-річний чоловік збив 71-річного полтавця, який переходив дорогу з велосипедом у невстановленому місці. Одразу після цього на пішохода наїхав автомобіль Alfa Romeo, яким керував 30-річний чоловік. він рухався позаду Audi A6.

 

Внаслідок ДТП пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Водії обох легковиків не постраждали.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

 

Слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП Полтавщина загинув пішохід
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