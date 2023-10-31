Постраждалі від війни українки можуть отримати грошову допомогу від міжнародного фонду

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 2

Перелік категорій жінок, які можуть подати запит на допомогу

Постраждалі від війни українки можуть отримати грошову допомогу від міжнародного жіночого фонду Mama Мoya.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Подати запит на благодійну допомогу можуть такі категорії жінок:

житло яких було пошкоджено або знищено через війну;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу у ЗСУ, силах тероборони та добровільних угрупованнях у зоні проведення бойових дій;

чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісти зниклими внаслідок війни.

— У день укладення договору фонд надасть жінці платіжну картку, якою вона зможе розраховуватися при придбанні визначеного фондом переліку товарів, — зазначили у міністерстві.

Для участі у програмі учасникам необхідно зареєструватися за посиланням. Переглянути умови детальніше можна тут.

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