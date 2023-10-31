Постраждалі від війни українки можуть отримати грошову допомогу від міжнародного фонду
Сьогодні, 07:32
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Перелік категорій жінок, які можуть подати запит на допомогу
Постраждалі від війни українки можуть отримати грошову допомогу від міжнародного жіночого фонду Mama Мoya.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Подати запит на благодійну допомогу можуть такі категорії жінок:
- житло яких було пошкоджено або знищено через війну;
- чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу у ЗСУ, силах тероборони та добровільних угрупованнях у зоні проведення бойових дій;
- чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій;
- чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісти зниклими внаслідок війни.
— У день укладення договору фонд надасть жінці платіжну картку, якою вона зможе розраховуватися при придбанні визначеного фондом переліку товарів, — зазначили у міністерстві.
Для участі у програмі учасникам необхідно зареєструватися за посиланням. Переглянути умови детальніше можна тут.
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Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: ukraine.unfpa.org
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