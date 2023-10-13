Стало відомо, на скільки збільшили розмір мінімальної допомоги по безробіттю у жовтні

В Україні з жовтня оновили правила виплати допомоги безробітним. Згідно з ними, громадянам виплачуватимуть допомогу на 500 грн більше.
Про це йдеться у постанові Фонду, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України. Тепер обсяг мінімальної допомоги з безробіття становить 1500 грн.
Водночас внутрішнім переселенцям виплачуватимуть 2500 грн. Згідно з постановою № 60 від 14.09.2023 року, мінімальна допомога розміром у 1500 грн призначається громадянам, які не мають страхового стажу, а також особам, які працювали протягом останнього року менше ніж 7 місяців.
Кому виплачуватимуть 2500 грн допомоги:
Як зазначається, максимальна сума виплат із безробіття не змінюється. Наразі вона встановлена на одному рівні з мінімальною зарплатою в Україні — 6700 грн.
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