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Стало відомо, на скільки збільшили розмір мінімальної допомоги по безробіттю у жовтні

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 111

 

Максимальні виплати залишилися без змін — 6700 грн

В Україні з жовтня оновили правила виплати допомоги безробітним. Згідно з ними, громадянам виплачуватимуть допомогу на 500 грн більше.
Про це йдеться у постанові Фонду, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України. Тепер обсяг мінімальної допомоги з безробіття становить 1500 грн.
Водночас внутрішнім переселенцям виплачуватимуть 2500 грн. Згідно з постановою № 60 від 14.09.2023 року, мінімальна допомога розміром у 1500 грн призначається громадянам, які не мають страхового стажу, а також особам, які працювали протягом останнього року менше ніж 7 місяців.
Кому виплачуватимуть 2500 грн допомоги:

  • громадянам, яких прийняли на облік ВПО без документів, необхідних для надання статусу безробітного;
  • громадянам з-поміж переселенців, які перебувають на тимчасово окупованій території чи території, де продовжуються бойові дії, які не мають необхідних документів, але по них є інформація у держреєстрах.

Як зазначається, максимальна сума виплат із безробіття не змінюється. Наразі вона встановлена на одному рівні з мінімальною зарплатою в Україні — 6700 грн.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ілюстративне
Теги: допомога безробітні безробіття фонд ВПО виплати
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