Поїзд Кременчук-Ворохта затримався на 1,5 години через сходження вагонів на Житомирщині

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За графіком він мав прибути о 9.47

13 жовтня поїзд Кременчук — Ворохта, який мав прибути в Кременчук о 9.47, затримався на 1,5 години. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Причиною затримки стало сходження вантажних вагонів на перегоні Бердичів — Козятин, яке сталося вночі. Через нього УЗ тимчасово змінила маршрут низки пасажирських поїздів.

О 9.30 УЗ повідомила про завершення відновлювальних робіт та відновлення руху за стандартними маршрутами.

Згідно з графіком поточних затримок поїздів внаслідок прямування зміненим маршрутом, потяг № 129/130 Кременчук-Пас.-Ворохта затримується на 1 годину 25 хвилин. Тобто мав прибути на вокзал Кременчука об 11.12.