Поїзд Кременчук-Ворохта затримався на 1,5 години через сходження вагонів на Житомирщині

13 жовтня поїзд Кременчук — Ворохта, який мав прибути в Кременчук о 9.47, затримався на 1,5 години. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Причиною затримки стало сходження вантажних вагонів на перегоні Бердичів — Козятин, яке сталося вночі. Через нього УЗ тимчасово змінила маршрут низки пасажирських поїздів.
О 9.30 УЗ повідомила про завершення відновлювальних робіт та відновлення руху за стандартними маршрутами.
Згідно з графіком поточних затримок поїздів внаслідок прямування зміненим маршрутом, потяг № 129/130 Кременчук-Пас.-Ворохта затримується на 1 годину 25 хвилин. Тобто мав прибути на вокзал Кременчука об 11.12.
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