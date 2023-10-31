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Театр комедії «МО» кличе кременчужан та переселенців на відкриття «Креативного хабу» (афіша)

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 145

Захід відбудеться ввечері 5 листопада

5 листопада в театрі комедії «МО» відбудеться відкриття «Креативного хабу» — це захід, що в гумористичній інтерактивній формі представить новий проєкт громадської організації «Народний молодіжний театр «АСКАЛ» (частиною якої є і театр комедії «МО»)*.

У програмі на присутніх очікують:

  • знайомство учасників, дегустація кави/чаю від ROCKKAVA;
  • презентація проєкту «Креативний хаб» і анонс його активностей;
  • коротка вистава від театру комедії «МО»;
  • танцювальний флешмоб;
  • короткометражний фільм;
  • живе приємне спілкування з однодумцями.

Участь у заході безкоштовна, але реєстрація обов'язкова (заповнить коротку анкету ТУТ). Кількість місць обмежена. Тому, якщо ви плануєте прийти компанією, то необхідно зареєструватися кожному окремо. Телефон для довідок: 097 933 11 33.

Коли: у неділю, 5 листопада, о 18.00 (тривалість 2 години).

Де: театр комедії «МО» на вул. Старшого лейтенанта Кагала, 38 (колишня Першотравнева), центральний вхід.

*Захід спрямований на розвиток та підсилення соціальної згуртованості внутрішньо переміщених осіб віком 30+ та мешканців Кременчуцької громади через культуру. Він став можливим в межах програми «Єднання заради дії», що втілюється IREX за підтримки Державного департаменту США.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: театр МО хаб креатив
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