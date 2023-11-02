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Кременчук, Культура, Афіша

Третього листопада у Rocker Сoncert Pub відбудеться Rammstein cover show (афіша)

Сьогодні, 22:30 Переглядів: 66

  

Професійний кавер-бенд CherryBlazer представить своє шоу

У п'ятницю, 3 листопада, у Rocker Сoncert Pub кавер-бенд CherryBlazer представить програму з найвідоміших хітів легенди індастріал-металу — гурту Rammstein.

Професійні музиканти привезуть до Кременчука потужну програму з ефектними сценічними образами, видовищним шоу та класним звуком. А вокаліст Ярослав Кайда, яскравий учасник відомого проєкту «Голос країни-12», готовий підкорювати глядачів проникливим ліричним баритоном.

Тривалість шоу — 2 год. У випадку повітряної тривоги концерт призупиниться, глядачі пройдуть до найближчого укриття. Після закінчення тривоги концерт продовжиться.

— Вибухова енергетика події зарядить кожного, а 30% прибутку з продажу квитків передаємо ЗСУ, — зазначають організатори.

Вхід — 300 грн. Купити квитки можна буде на вході, а також онлайн — тут або тут.

Двері відкриють о 18.00, а початок шоу — о 19.00.

Тогорічне промо Rammstein cover show:

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: концерт метал рок Rocker Сoncert Pub CherryBlazer Rammstein анонс
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