У п'ятницю, 3 листопада, у Rocker Сoncert Pub кавер-бенд CherryBlazer представить програму з найвідоміших хітів легенди індастріал-металу — гурту Rammstein.
Професійні музиканти привезуть до Кременчука потужну програму з ефектними сценічними образами, видовищним шоу та класним звуком. А вокаліст Ярослав Кайда, яскравий учасник відомого проєкту «Голос країни-12», готовий підкорювати глядачів проникливим ліричним баритоном.
Тривалість шоу — 2 год. У випадку повітряної тривоги концерт призупиниться, глядачі пройдуть до найближчого укриття. Після закінчення тривоги концерт продовжиться.
Вхід — 300 грн. Купити квитки можна буде на вході, а також онлайн — тут або тут.
Двері відкриють о 18.00, а початок шоу — о 19.00.
Тогорічне промо Rammstein cover show:
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