На Полтавщині на жінку упало дерево: її ушпиталили

2 листопада на Полтавщині на жінку упало дерево. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.
Близько 12.00 до відділу №2 Полтавського районного управління поліції від медиків надійшло повідомлення про падіння дерева на жінку у селі Головач Терешківської громади.
Слідчі встановили, що поблизу залізничної зупинки працівники лісового господарства проводили очищення лісопосадки. Під час виконання робіт одне зі спиляних дерев впало на 72-річну жительку Полтави, яка була поруч. Її ушпиталили.
Триває слідство.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.