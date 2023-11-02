На Полтавщині на жінку упало дерево: її ушпиталили

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2 листопада на Полтавщині на жінку упало дерево. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

Близько 12.00 до відділу №2 Полтавського районного управління поліції від медиків надійшло повідомлення про падіння дерева на жінку у селі Головач Терешківської громади.

Слідчі встановили, що поблизу залізничної зупинки працівники лісового господарства проводили очищення лісопосадки. Під час виконання робіт одне зі спиляних дерев впало на 72-річну жительку Полтави, яка була поруч. Її ушпиталили.

Триває слідство.