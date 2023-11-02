Учні наукового ліцею «Політ» перемогли в обласному конкурсі з інформаційних технологій

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 198

Вони вибороли два перші місця та одне третє

Учні наукового ліцею «Політ» перемогли в обласному відкритому конкурсі учнівської молоді з інформаційних технологій. Про це йдеться на сторінці ліцею у фейсбуці. Конкурс провів Полтавський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді в онлайн-форматі у період з 26 жовтня по 1 листопада.

У номінації «Програмування» І місце посів Артем Снетков (Л-11В) з проєктом «Програма парсингу Scraping Mania».

У номінації «Вебдизайн» І місце виборов Артем Грипа (Л-11В) з проєктом «Навчальний сайт «Лісова пісня».

У номінації «Офіс-менеджмент» ІІІ місце здобула Світлана Ковальчук (Л-11В) з проєктом-презентацією «Місця, де я хочу побувати. Геловін».

Підготували ліцеїстів викладачі інформатики Тетяна Лисенко та Наталія Кіндякова.