Учні наукового ліцею «Політ» перемогли в обласному конкурсі з інформаційних технологій

Учні наукового ліцею «Політ» перемогли в обласному відкритому конкурсі учнівської молоді з інформаційних технологій. Про це йдеться на сторінці ліцею у фейсбуці. Конкурс провів Полтавський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді в онлайн-форматі у період з 26 жовтня по 1 листопада.
У номінації «Програмування» І місце посів Артем Снетков (Л-11В) з проєктом «Програма парсингу Scraping Mania».
У номінації «Вебдизайн» І місце виборов Артем Грипа (Л-11В) з проєктом «Навчальний сайт «Лісова пісня».
У номінації «Офіс-менеджмент» ІІІ місце здобула Світлана Ковальчук (Л-11В) з проєктом-презентацією «Місця, де я хочу побувати. Геловін».
Підготували ліцеїстів викладачі інформатики Тетяна Лисенко та Наталія Кіндякова.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.