Захищаючи Україну, загинув прикордонник з Кременчуччини Віталій Маслій

На війні загинув військовослужбовець з Кременчуцького району Віталій Іванович Маслій.
Про це повідомляє Козельщинська громада на своїй сторінці у Фейсбук.
Помічник гранатометника, інспектор прикордонної служби Віталій Маслій загинув, захищаючи Україну, поблизу села Сергіївка Сватівського району Луганської області 24 жовтня.
Прощання відбудеться завтра, 3 листопада, об 11.00 у селі Приліпки. Автобус відправлятиметься о 10.20 від адмінприміщення виконавчого комітету Козельщинської селищної ради.
— Світла пам’ять незламному воїну! Вічна слава!
Щирі співчуття рідним та близьким загиблого, ми низько вклоняємось та сумуємо разом з вами… Зустріньмо воїна живим коридором, який формуватиметься об 11.00 на вулиці Шевченка до будинку загиблого, — йдеться у повідомленні Козельщинської громади.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття родині та друзям загиблого.
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