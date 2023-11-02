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Кременчук, Воїни світла, Війна

Захищаючи Україну, загинув прикордонник з Кременчуччини Віталій Маслій

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 438

 

Прощання з Героєм відбудеться завтра, 3 листопада, у селі Приліпки Козельщинської громади

На війні загинув військовослужбовець з Кременчуцького району Віталій Іванович Маслій.

Про це повідомляє Козельщинська громада на своїй сторінці у Фейсбук.

Помічник гранатометника, інспектор прикордонної служби Віталій Маслій загинув, захищаючи Україну, поблизу села Сергіївка Сватівського району Луганської області 24 жовтня.

Прощання відбудеться завтра, 3 листопада, об 11.00 у селі Приліпки. Автобус відправлятиметься о 10.20 від адмінприміщення виконавчого комітету Козельщинської селищної ради.

— Світла пам’ять незламному воїну! Вічна слава!

Щирі співчуття рідним та близьким загиблого, ми низько вклоняємось та сумуємо разом з вами… Зустріньмо воїна живим коридором, який формуватиметься об 11.00 на вулиці Шевченка до будинку загиблого, — йдеться у повідомленні Козельщинської громади.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття родині та друзям загиблого.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Козельщина загиблий війна Прощання поховання
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