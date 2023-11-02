«Стоп насильству»: у Кременчуці проводять міський конкурс малюнків

У Кременчуці розпочався міський конкурс малюнків, присвячений боротьбі з насильством. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 2 листопада.
Конкурс проводиться серед дітей віком від 6 до 17 років.
Зазначено, що конкурс має сформувати у молоді ставлення до будь-яких проявів насильства та пропагує серед дітей, як запобігати та протидіяти гендерно зумовленому насильству.
Роботи приймаються виключно із наступними відомостями про автора:
Робота обов'язково має містити заклик-слоган до подолання будь-якого виду насильства. Виставка кращих робіт конкурсу відбудеться у вітрині Кременчуцької міської Централізованої бібліотечної системи для дітей з 8 по 18 грудня.
Роботи приймаються до 1 грудня за адресою: площа Перемоги, буд. 2, каб. 217.
Телефон для довідок: 098-839-11-61.
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