«Стоп насильству»: у Кременчуці проводять міський конкурс малюнків

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 83

Найкращі роботи потраплять на виставку до міської бібліотеки

У Кременчуці розпочався міський конкурс малюнків, присвячений боротьбі з насильством. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 2 листопада.

Конкурс проводиться серед дітей віком від 6 до 17 років.

Зазначено, що конкурс має сформувати у молоді ставлення до будь-яких проявів насильства та пропагує серед дітей, як запобігати та протидіяти гендерно зумовленому насильству.

Роботи приймаються виключно із наступними відомостями про автора:

назва роботи;

прізвище, ім'я, по батькові автора;

дата народження;

адреса проживання, контактний телефон;

навчальний заклад.

Робота обов'язково має містити заклик-слоган до подолання будь-якого виду насильства. Виставка кращих робіт конкурсу відбудеться у вітрині Кременчуцької міської Централізованої бібліотечної системи для дітей з 8 по 18 грудня.

Роботи приймаються до 1 грудня за адресою: площа Перемоги, буд. 2, каб. 217.

Телефон для довідок: 098-839-11-61.