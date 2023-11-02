Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 3 листопада енергетики проводитимуть планові роботи
У п'ятницю, 3 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- туп. 7-й Хорольський, 1-18;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/34;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-6;
- туп. 7-й Хорольський, 9А-36;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- вул. Хорольська, 98/4-209/6.
У зв'язку з виконанням робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Університетська, 2-16.
У зв'язку з виконанням робіт за заявою користувача:
- вул. Республіканська, 75-138;
- вул. Космічна.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Козацька, 101/1;
- вул. Спасо-Преображенська, 3-6.
З 8.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Індустріальна, 49-91;
- пров. Індустріальний, 29/5-33/5;
- пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4;
- пр. 2-й Індустріальний, 3, 4;
- пр. 3-й Індустріальний, 3, 4;
- пр. 4-й Індустріальний, 3, 4;
- пров. 4-й Індустріальний, 6, 8;
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Ливарний, 2-8;
- пров. Мирний, 28.