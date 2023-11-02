Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У п'ятницю, 3 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

туп. 7-й Хорольський, 1-18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/34;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 9А-36;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

вул. Хорольська, 98/4-209/6.

У зв'язку з виконанням робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Університетська, 2-16.

У зв'язку з виконанням робіт за заявою користувача:

вул. Республіканська, 75-138;

вул. Космічна.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Козацька, 101/1;

вул. Спасо-Преображенська, 3-6.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж: