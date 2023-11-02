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Кременчук, Спорт

У Горішніх Плавнях відбувся турнір із шахів: переможцем став директор Єристівського ГЗК

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 2 Новини компаній

 «Срібло» та «бронзу» також вибороли працівники Ferrexpo

У шаховому клубі ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів відбулися змагання зі швидких шахів. Кожен з учасників мав виконати всі свої ходи за менший проміжок часу, ніж за класичного контролю часу, але при цьому не поспішати настільки, щоб раптом не зробити невдалий хід.

До останнього туру передбачити трійку переможців було неможливо: настільки запеклою й цікавою видалася боротьба за право називатися кращим. Лише після заключних партій стали відомі імена щасливців. Перемогу в першості здобув генеральний директор Єристівського ГЗК Тарас Зінченко, який має перший розряд із шахів. Йому вдалося набрати 8,5 очок із 9 можливих.

Друге й третє місця визначили за допомогою додаткових показників, адже обидва учасники набрали по 6,5 очок. Так, срібло змагань виборов Володимир Довгаль, який теж має перший розряд із шахів. Бронзовим призером змагань став Олександр Кибкало. Обидва працюють на підприємствах Ferrexpo — Єристівському ГЗК та Полтавському ГЗК відповідно.

— Першість пройшла дуже добре, учасники висловили бажання влаштовувати побільше таких турнірів. І це правильно: систематичні змагання допомагають шахістам розвивати свої здібності, — зазначив Віталій Онікієнко, головний суддя змагань.

Спортсмени щиро пораділи можливості позмагатися й поспілкуватися в дружній атмосфері: два роки поспіль подібні турніри в міському шаховому клубі не проводилися взагалі через пандемію COVID-19 та початок повномасштабного вторгнення.

— Відновлення подібних спортивних заходів загартовує, — говорять шахісти.
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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo шахи
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