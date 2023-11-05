У Горішніх Плавнях провели в останню путь Богдана Салівона, загиблого через влучання блискавки

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4 листопада у Горішніх Плавнях провели в останню путь 16-річного Богдана Салівона, загиблого під час тренування через влучання блискавки.

Як повідомляють «Горішні Плавні Online», провести хлопця в останню путь прийшло багато людей — рідні, близькі, друзі, колишні однокласники, одногрупники з училища, а також колектив дитячо-юнацької спортивної школи № 3, де тренувався Богдан.

Зокрема, спортсмени веслувального клубу «Гірник» на чолі з головним тренером Миколою Мацапурою, провідні спортсмени, які представляють національну збірну з веслування на байдарках і каное. Були присутні й представники духовенства та ЗМІ.

Під час церемонії прощання люди з великим жалем і сумом говорили про загибель Богдана як болючу втрату для родини та всіх, хто його знав, про життя та здобутки юного спортсмена, його мрії про олімпійські п'єдестали, які тепер, на жаль, ніколи не здійсняться.

Богдан Салівон народився 31 липня 2007 року.

Навчався у спеціалізованій загальноосвітній школі № 5 ім.Л.І. Бугаєвської. Після закінчення 9 класу вступив до Вищого професійного гірничо-будівельного училища у Горішні Плавнях, де навчався за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів категорії «С». Машиніст крана автомобільного».

Тренування 1 листопада стало для Богдана останнім.

Нещасний випадок стався близько 17.20. За попередньою інформацією, під час тренування на затоці Барбара група з п’яти веслувальників поверталась до берега через погіршення погодних умов. У каное, в якому перебував Богдан, влучила блискавка. Внаслідок цього спортсмен зник у воді.

Пошукові заходи зниклого хлопця тривали близько 4 годин. До пошуків залучались поліцейські, рятувальники, «Муніципальна варта» та громадськість.

За інформацією прес-служби Головного управління ДСНС в Полтавській області, пошукові заходи розпочалися негайно. Від ДСНС було залучено 10 рятувальників, зокрема й водолази, а також 3 одиниці техніки й 2 човни. Крім цього, залучалися працівники та техніка КП «СпецЕко».

Того ж дня о 22.10 неповнолітнього підняли на берег під час обстеження водойми біля Горішніх Плавнів. На жаль, врятувати йому життя не вдалося.

Поховали Богдана Салівона поруч із матір’ю, яка 9 листопада 2021 року пішла у засвіти.