У Горбах на Кременчуччині ледь не вигорів житловий будинок

4 листопада на вул. Садовій у с. Горби Градизької громади горів житловий будинок.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС у Полтавській обл.
Вогонь знищив електропроводку та домашнє майно, пошкодив перекриття та вікно, закоптив стіни та стелю.
Вогнеборцям 6 ДПРП та служби взаємодії вдалося врятувати будинок від повного знищення.
Нагадаємо, у Рокитному на Кременчуччині згорів мікроавтобус.
*фото ілюстративне
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